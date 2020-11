Les ventes décevantes de Marvels Avengers entraînent une perte chez Square Enix

La division des jeux de Square Enix a enregistré une perte de 6,5 milliards de yens pour le trimestre clos le 30 septembre, principalement en raison de la performance décevante de Les Avengers de Marvel. L’éditeur n’a révélé aucun chiffre de vente, mais il semble que le coût exorbitant de développement du jeu ait aggravé les choses.

Selon l’analyste basé au Japon David Gibson, Les Avengers de Marvel n’a réussi à vendre que 60% de son objectif de vente. Cela implique que le jeu a coûté plus de 100 millions de dollars à développer, mais ne s’est vendu qu’à environ 3 millions d’exemplaires, ce qui n’est pas suffisant pour récupérer les coûts.

«Il semble que le coût total du jeu soit plus proche de 170 à 190 millions de dollars étant donné qu’ils ne dépensent que 70% du coût du trimestre, plus les coûts de marketing», a noté Gibson. «Pourquoi quelqu’un n’a pas dit ‘arrêter’ après la bêta multijoueur restera un mystère. Square est catégorique sur la possibilité de récupérer. »

Les Avengers de Marvel s’est assis au sommet d’un certain nombre de graphiques de ventes après sa sortie. Aux États-Unis, c’était le jeu le plus vendu de septembre et le deuxième meilleur lancement d’un titre de super-héros dans l’histoire du pays. Les Avengers de Marvel est également le deuxième plus grand lancement numérique de Square Enix après Remake de Final Fantasy VII. Cependant, le jeu a rencontré un certain nombre de problèmes et a connu une diminution du nombre de joueurs, ce que Crystal Dynamics a reconnu.

« Nous écoutons. Nous apportons des correctifs, des améliorations et des ajouts aussi vite que possible pour faire Les Avengers de Marvel le jeu auquel nous aspirons tous », a déclaré le responsable du studio Scot Amos à Kotaku le mois dernier. «Nous sommes convaincus que nous verrons les joueurs PC (ainsi que ceux sur Xbox One et PlayStation 4) revenir dans le jeu alors que nous ajoutons un nouveau contenu de fin de partie passionnant et démontrons que nous continuons à nous concentrer sur l’amélioration du jeu.»

[Lasource:[Source:David Gibson]