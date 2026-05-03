Les ventes de Leapmotor explosent à 71 387 unités, +42,7% en un mois, ce qui surprend les géants chinois de l’automobile

Leapmotor domine le marché chinois des véhicules électriques avec 71 387 livraisons en décembre, soit une progression de 42,7 % par rapport au mois précédent. Xiaomi franchit la barre des 30 000 unités mensuelles tandis que NIO et Li Auto subissent un recul de plus de 17 %.

Les derniers chiffres de décembre révèlent une hiérarchisation claire du marché chinois des constructeurs automobiles émergents. Avec plus de 71 000 véhicules livrés, Leapmotor s’impose comme le leader incontesté de ce segment ultra-concurrentiel.

Leapmotor creuse l’écart avec 71 387 livraisons

La performance de Leapmotor confirme sa montée en puissance sur le marché domestique chinois. Ses 71 387 livraisons en décembre représentent une croissance mensuelle de 42,7 %, plaçant le constructeur largement en tête devant ses concurrents directs.

Cette progression s’appuie sur une stratégie de positionnement prix aggressive et une gamme de modèles adaptée aux attentes du marché chinois. Le constructeur mise sur des véhicules électriques accessibles, segment qui connaît une expansion rapide en Chine.

Xiaomi confirme son entrée réussie dans l’automobile

L’arrivée de Xiaomi dans le secteur automobile se concrétise avec plus de 30 000 livraisons mensuelles. Ce résultat valide la stratégie du géant technologique chinois de diversifier ses activités au-delà des smartphones et de l’électronique grand public.

Pour un constructeur qui a commercialisé son premier véhicule cette année, atteindre ce volume de production et de livraison en si peu de temps constitue une performance remarquable. Xiaomi bénéficie de son écosystème technologique existant et de sa maîtrise des chaînes d’approvisionnement asiatiques.

Li Auto et NIO en difficulté avec des baisses supérieures à 17 %

Li Auto et NIO en difficulté avec des baisses supérieures à 17 %

Li Auto enregistre 34 085 livraisons, en recul de 17 % par rapport à novembre. Cette baisse interroge sur la capacité du constructeur à maintenir sa dynamique commerciale face à une concurrence renforcée.

NIO subit également une contraction avec 29 356 livraisons, soit une diminution de 17,3 %. Le constructeur, pourtant pionnier des véhicules électriques premium en Chine, peine à stabiliser ses volumes mensuels.

Ces reculs simultanés de deux acteurs établis du secteur illustrent la volatilité du marché chinois des véhicules électriques. La multiplication des nouveaux entrants, combinée à une guerre des prix généralisée, exerce une pression croissante sur les marges et les parts de marché.

XPeng résiste avec une croissance de 13,1 %

XPeng tire son épingle du jeu avec 31 011 livraisons et une progression mensuelle de 13,1 %. Cette performance permet au constructeur de maintenir sa position dans le peloton de tête, malgré l’intensification de la concurrence.

Ces données de décembre confirment la recomposition accélérée du paysage automobile chinois. L’émergence de Leapmotor et l’entrée réussie de Xiaomi redessinent les équilibres sectoriels, tandis que les acteurs historiques doivent repenser leurs stratégies pour préserver leurs positions.