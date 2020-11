Les ventes d’Assassins Creed Valhalla lors de la première semaine ont battu des records de franchise

Dans la foulée du lancement du titre la semaine dernière, il était déjà clair que Assassin’s Creed Valhalla ferait un grand bruit en termes de ventes. Ubisoft s’est rapidement vanté de la façon dont Valhalla le premier jour, l’engagement a doublé celui de AC Odyssey. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la dernière entrée compte désormais comme le plus grand lancement de la franchise à ce jour.

Selon un communiqué de presse de l’éditeur, Valhalla a réussi à vendre plus d’exemplaires au cours de sa première semaine que tout autre versement au cours de la même période. Ce succès s’est également traduit par ses performances sur PC, le nouveau titre devenant «le lancement de PC Ubisoft le plus vendu de tous les temps». La dynamique sur PC a été notamment portée par une performance commerciale record sur Ubisoft Store.

Le communiqué de presse d’Ubisoft présente également quelques statistiques intéressantes sur les joueurs. D’une part, il semble que les fans apprécient l’accent renouvelé sur la construction de colonies, étant donné que plus de 55 millions de bâtiments ont été déverrouillés depuis le jour du lancement. Apparemment, le mini-jeu de dés est également un succès, les joueurs ayant investi dans plus de 3,5 millions de jeux de dés Orlog, jusqu’à présent. Le plus intéressant est que plus de 1,8 million de joueurs ont gagné au moins un jeu à boire dans les jours qui ont suivi AC Valhalla’s Libération. Cela suggère que les ventes de la première semaine sont bien supérieures à deux millions d’unités vendues, mais des chiffres spécifiques à cet égard restent secrets pour le moment.

Il y a beaucoup plus d’aventure centrée sur les Vikings à espérer dans les mois à venir. Une foule de contenu saisonnier gratuit commencera à être déployé à la fin de l’année, introduisant de nouveaux modes de jeu et événements. De plus, le Season Pass offrira plusieurs heures supplémentaires de contenu frais sous la forme d’Extension 1: Colère des druides et extension 2: Le siège de Paris. La première expansion devrait arriver au printemps prochain, suivie de la seconde pendant les mois d’été.

Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible sur PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X | S.