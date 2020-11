Les ventes d’armes à l’Arabie saoudite devraient monter en flèche après que Whitehall ait éliminé l’arriéré des demandes d’exportation

Les ventes d’armes et d’équipements de défense britanniques à l’Arabie saoudite devraient monter en flèche après qu’un «arriéré» de centaines de demandes d’exportation d’armes vers le royaume du désert ait été éliminé en seulement quatre mois après la levée d’une interdiction de vente. a révélé que 500 demandes d’approbation de ventes de matériel de défense à l’Arabie saoudite ont été traitées depuis juillet, lorsque la secrétaire au commerce, Liz Truss, a annoncé que les exportations vers le plus grand acheteur d’armes britannique pourraient recommencer à la suite d’un moratoire de 12 mois sur les nouveaux accords alors que des allégations de violations des droits de l’homme Les chiffres suggèrent que les exportations d’armes vers l’Arabie saoudite devraient s’accélérer considérablement après que Mme Truss a déclaré qu’un examen ordonné par le tribunal avait révélé qu’il n’y avait aucune preuve d’utilisation systématique d’armes britanniques par les forces saoudiennes en violation. des lois sur les droits de l’homme dans le conflit en cours au Yémen.L’épave d’un bus reste sur le site d’une frappe aérienne à Saada, au Yémen en 2018. (AP Photo / Kareem al-Mrrany) Le ministère du Commerce international (DIT) a refusé de révéler combien des 500 demandes avaient été rejetées ou approuvées. Cependant, les chiffres que j’ai vus montrent que depuis le début de la campagne menée par l’Arabie saoudite au Yémen en 2015, seules 34 licences pour des armes ou des équipements de défense à vendre à Riyad ont été rejetées ou révoquées, ce qui suggère que la grande majorité de l’arriéré de 500 personnes aura été approuvé. Le résultat est probablement une aubaine pour les fabricants britanniques de défense. Au cours de chacune des deux dernières années, un peu plus de 200 licences pour l’Arabie saoudite ont été approuvées – ce qui suggère que jusqu’à deux fois le nombre annuel d’exportations vers le royaume aurait pu être autorisé au cours des quatre derniers mois. Les ventes de défense seront probablement une priorité post-Brexit pour le gouvernement. Le mois dernier, il est apparu que la Grande-Bretagne avait consolidé sa position de deuxième exportateur d’armes au monde après avoir conclu des accords d’armes d’une valeur de 11 milliards de livres sterling l’année dernière – le deuxième chiffre le plus élevé depuis près de 40 ans. Mais les exportations vers l’Arabie saoudite, de loin le plus gros acheteur d’armes du Royaume-Uni, restent très controversées. Depuis le début du conflit au Yémen, la Grande-Bretagne a autorisé la vente d’armes d’une valeur d’au moins 4,7 milliards de livres sterling à l’Arabie saoudite, dont une grande partie des munitions et de la technologie des avions de combat à utiliser dans la campagne de bombardements. Une camionnette chargée de bombes sur une base aérienne saoudienne utilisée pour des opérations au-dessus du Yémen. La Grande-Bretagne a signé des exportations d’armes d’une valeur de 4,7 milliards de livres sterling à son allié du Golfe depuis le début de la campagne de bombardements dirigée par l’Arabie saoudite, y compris des munitions d’une valeur de 1,1 milliard de livres sterling. Quelque 10 000 personnes ont été tuées lors des combats au Yémen. (Photo: Getty Images) En septembre, un rapport des Nations Unies a averti que les pays fournissant des armes aux parties au conflit comme l’Arabie saoudite pourraient «aider et aider» à commettre des crimes de guerre au Yémen. Des « ventes immorales » Les militants ont déclaré hier que l’élimination de l’arriéré de 500 demandes signifiait que le gouvernement soutenait des ventes d’armes « immorales ». Andrew Smith, de la Campagne contre le commerce des armes, a déclaré: «Le fait que 500 demandes aient été traitées montre à quel point cette guerre a été lucrative pour les marchands d’armes. Chacune de ces ventes est un signe de soutien politique et militaire au régime saoudien. Depuis cinq ans et demi maintenant, il a infligé une campagne de bombardements brutaux et créé une terrible crise humanitaire. Le traitement de l’arriéré est apparu au cours des témoignages présentés par les hauts fonctionnaires du DIT aux commissions parlementaires sur le contrôle des exportations d’armes, qui examinent les ventes de défense. Amanda Brooks, directrice générale des relations commerciales et de la mise en œuvre du DIT, a déclaré que si 500 demandes avaient été traitées, il n’était pas possible de savoir combien avaient été approuvées. Il est entendu que ces chiffres ne seront disponibles qu’en janvier de l’année prochaine. Dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni applique l’un des régimes de contrôle des exportations les plus complets au monde. Le gouvernement prend ses responsabilités en matière d’exportation au sérieux et évalue rigoureusement toutes les licences d’exportation conformément à des critères de licence stricts. »

