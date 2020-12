Les vaccinations Covid commenceront mardi – et les résidents des centres de soins sont les premiers en ligne

Le personnel des foyers de soins et les plus de 80 ans seront parmi les premières personnes à recevoir le vaccin contre le coronavirus dès mardi après l’arrivée de près d’un million de doses du vaccin Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni ce week-end.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé qu’une commande initiale de 800000 doses était en route depuis l’usine de Pfizer en Belgique – avec environ cinq millions de plus attendus d’ici la fin de l’année – après que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays au monde à donner une approbation réglementaire à un vaccin contre le coronavirus. Le bulletin i politique coupé à travers les chirurgies noiseGP et les autorités sanitaires ont déjà commencé à contacter les maisons de soins pour savoir combien de résidents et de personnel se trouvent dans chacun d’eux et combien donneraient leur consentement pour recevoir le jab, dont les études ont montré que 95 par cent efficace dans tous les groupes d’âge. Le vaccin Pfizer a été approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui a assuré qu ‘«aucun coin n’a été coupé» dans l’évaluation de sa sécurité. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, suffisamment pour immuniser 20 millions de personnes avec deux doses, administrées à 21 jours d’intervalle.Bien que le vaccin doive être conservé à une température de -70 ° C, les deux entreprises ont déclaré que le vaccin resterait stable. à une température normale du réfrigérateur comprise entre 2 ° C et 8 ° C pendant cinq jours maximum.Vaccins à commencer le mardiSoins des résidents à domicile parmi les premières personnes à avoir accès au vaccin Covid-19 (Photo: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / Getty) au Royaume-Uni, la qualité des lots sera vérifiée dans un dépôt central. Il sera ensuite déchargé et déplacé vers des congélateurs de stockage où il subira un contrôle de température supplémentaire. Public Health England traitera les commandes du NHS pour une livraison le lendemain dans les centres hospitaliers du Royaume-Uni, ce qui signifie que les résidents des centres de soins pourraient devoir attendre plus longtemps pour recevoir le vaccin.Le chef du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street. : «La semaine prochaine, environ 50 centres hospitaliers à travers l’Angleterre commenceront à offrir le vaccin aux plus de 80 ans et au personnel des centres de soins et autres personnes identifiées par le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation]. » En savoir plus Quand recevrai-je le vaccin Covid? Qui est éligible pour le jab Pfizer en premier, et tout ce que vous devez savoir Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint de l’Angleterre, a déclaré que la livraison du vaccin à administrer à l’intérieur des maisons de soins ne pouvait pas être une priorité immédiate car il s’agissait d’un «produit complexe avec un chaîne du froid très fragile »et les personnes âgées recevraient d’abord le vaccin dans les hôpitaux. Il a ajouté: «Ce n’est pas un yaourt qui peut être sorti du réfrigérateur et remis plusieurs fois. C’est vraiment difficile à gérer. »Dans un e-mail vu par i, une fiducie du NHS dans le Nord-Est a déclaré qu’elle disposait de 6 500 employés de première ligne à vacciner et espérait effectuer 200 vaccinations par jour. Il a cité le 14 décembre comme une date «très probable» pour l’arrivée des lots. M. Hancock a déclaré qu’il y avait un engagement pour les quatre pays de commencer les vaccinations en même temps «au début de la semaine prochaine». Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a confirmé que les premières vaccinations en Écosse seraient administrées à partir de mardi.Sam Monaghan, directeur général de Methodist Homes, le plus grand fournisseur de soins caritatifs du pays, a déclaré que la nouvelle de l’approbation était un motif de célébration et qu’un certain nombre »De ses foyers de soins ont été contactés pour commencer à planifier le déploiement. Qui l’obtient – liste des priorités Les résidents et le personnel des foyers de soins seront en tête de la file d’attente pour recevoir un vaccin contre le coronavirus à partir de la semaine prochaine (Photo: REUTERS / Kevin Coombs) Les enseignants, les chauffeurs de bus et l’armée pourraient être les prochains en ligne pour un Covid -19 jab une fois que les groupes les plus à risque ont été vaccinés, un rapport a suggéré. Les experts en vaccins qui conseillent le gouvernement ont publié une liste détaillée des personnes qui devraient se voir offrir le vaccin en priorité. Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a déclaré que les résidents des foyers de soins faisaient partie de ceux qui devraient l’obtenir en premier. Le comité a examiné les données sur les personnes ayant subi les pires conséquences du coronavirus et les personnes les plus exposées au risque de décès par infection. La première phase du programme de vaccination de masse comprend les personnes âgées et les personnes les plus exposées à la maladie. Une fois cette phase terminée, le JCVI a suggéré que ceux qui couraient un risque accru en raison de leur travail pourraient être les suivants. La liste de la phase un, par ordre de priorité, est la suivante: les résidents d’un foyer de soins pour personnes âgées et leurs aidants; tous ces 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne; tous ces 75 ans et plus; tous ces 70 ans. et plus et les personnes considérées comme cliniquement extrêmement vulnérables Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus Toutes les personnes âgées de 16 à 64 ans présentant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de maladie grave et de mortalité Toutes ces personnes âgées de 60 ans et plus Toutes ces personnes âgées de 55 ans âge et plusTous ces 50 ans et plus