Les vaccinations contre Covid en Écosse devraient commencer en décembre

Les premières vaccinations contre le coronavirus devraient avoir lieu en Écosse dans quelques semaines, avec près d’un million de personnes vaccinées d’ici la fin janvier.Le gouvernement écossais a déclaré que les vaccinations commenceraient dans la première semaine de décembre et se poursuivraient jusqu’au printemps dans « l’un des plus grands civils. les défis logistiques de notre vie ». Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iEnviron 4,4 millions de personnes âgées de plus de 18 ans seront éligibles pour les vaccinations, et les services de première ligne du NHS et des services sociaux devraient être parmi les premiers à les recevoir le mois prochain. les résidents et le personnel qui s’occupent d’eux seront également prioritaires dans la première vague, ainsi que les plus de 80 ans, les soignants non rémunérés et les fonctionnaires chargés des vaccinations. En savoir plus Suivi des vaccins Covid: Oxford, Pfizer ou Moderna seront-ils prêts en premier? Dernières nouvelles dans la course à la vaccination La prochaine phase accordera la priorité aux plus de 65 ans et aux jeunes adultes jugés plus à risque, avant que le programme de vaccination ne soit déployé auprès de la population plus large.On estime que plus de 2000 membres du personnel devront être recruté pour livrer les vaccins d’ici la fin du mois de janvier, avec l’armée en attente pour fournir un soutien logistique.Plan de vaccinationAnnoncer le plan à Holyrood, la secrétaire à la Santé, Jeane Freeman, a déclaré que la première des 320000 doses initiales devrait arriver dans la première semaine de décembre Cependant, elle a souligné que l’ensemble du programme dépendait de la question de savoir si les vaccins qui se sont avérés efficaces pour protéger les personnes contre Covid étaient approuvés comme sûrs. «Bien que nous ayons des nouvelles bienvenues sur l’efficacité du vaccin à partir des essais, nous ne savons pas si le vaccin Pfizer vous empêchera de contracter le virus, vous empêchera de transmettre le virus ou l’empêchera de causer des dommages graves », a-t-elle déclaré aux MSP. des mois avant que nous ne comprenions pleinement le niveau de protection contre la transmission et l’impact sur la réduction de la gravité de la maladie causée par le virus. »Jeane Freeman a déclaré que« plusieurs mois »pourraient s’écouler avant que l’efficacité du vaccin ne soit certaine (Photo: PA) Les personnes participant à la première vague de vaccinations seront contactées en décembre et janvier pour convenir d’un rendez-vous, mais le programme plus large présentera un défi logistique majeur.Mme Freeman a déclaré que le gouvernement écossais devait encore confirmer s’il disposait de suffisamment de congélateurs industriels pour le Pfizer. Elle a déclaré que «l’infrastructure antigrippale existante» des centres de service au volant et sans rendez-vous pourrait être utilisée pour administrer le vaccin à l’ensemble de la population, avec des unités mobiles pour les zones plus reculées. les résidents des foyers de soins recevront les vaccins là où ils vivent, dans le cadre des efforts visant à le rendre accessible «sur toute la longueur et l’étendue de l’Écosse». Le secrétaire à la Santé a déclaré que les responsables de l’administration L’inscription du vaccin devrait être effectuée par équipes 24 heures sur 24 et pourrait nécessiter des conditions d’emploi spéciales. «Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit une opération de 9 h à 17 h ou du lundi au vendredi», a-t-elle déclaré à MSP. les vaccinations ne sont initialement administrées qu’aux adultes, car les essais cliniques chez les enfants n’ont commencé que récemment.

