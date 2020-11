Les utilisateurs signalent un bruit étrange sur PS5 qui ressemble à un bourdonnement

Un certain nombre d’utilisateurs de PlayStation 5 se sont rendus sur des sites comme Reddit et ResetEra en se plaignant d’un son mystérieux «bourdonnant» provenant de leurs consoles.

Un certain nombre de vidéos démontrant le problème sont apparues depuis sur YouTube. Il existe différentes opinions sur la cause du bruit, certains affirmant que c’est le gémissement de la bobine et d’autres supposant que c’est le lecteur de disque. Cependant, ce dernier ne peut pas être vrai car les propriétaires de PS5 Digital Edition signalent également le buzz.

«Ma PS5 fait un bourdonnement, mais elle est pleinement opérationnelle jusqu’à présent», a écrit Redditor AmbassadorJust1200. «Le mien fait exactement la même chose, un son bourdonnant, Digital Edition. Plus visible lors de la lecture d’un jeu (Salle de jeux d’Astro) », A répondu l’utilisateur Gino4lyfe_94.

Dans un fil séparé, un Redditor a déclaré que le son était similaire au bruit de la bobine de PS4 Pro, et qu’ils l’entendaient principalement lorsqu’ils jouaient à des jeux. «Le mien est audible à environ 8 mètres et plus», a écrit le digest.

Psychotron, utilisateur de ResetEra, a fourni une explication plus détaillée de son expérience comme suit:

Alors je lance God of War, et j’entends une augmentation de la hauteur et du niveau sonore. Toujours pas mal mais une légère différence. Je décide donc de lui donner un vrai jeu PS5 à tester, qui était la salle de jeux d’Astro. Dès que je suis arrivé à la partie où vous faites glisser le pavé tactile pour tirer sur Astro, le bourdonnement du système est devenu fort. Je pouvais entendre un «bzzzzzzzzzzz» constant venant de la PS5. Cela ressemblait à un gémissement de bobine Pro, mais plus fort. Je suis allé à l’écran d’accueil et le bruit s’est immédiatement arrêté. De retour au jeu et ça bourdonnait à nouveau.

Il convient de noter que tous les utilisateurs de PS5 ne vivent pas cela, mais il existe suffisamment de rapports et de nombreuses preuves pour confirmer qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé.

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations. Espérons que Sony abordera ce problème bientôt.

[Source: ResetEra]