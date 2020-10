Les utilisateurs PS VR achetant PS5 peuvent demander un adaptateur de caméra PS gratuit

Sony a annoncé que les utilisateurs de PlayStation VR qui ont l’intention d’acheter une PlayStation 5 peuvent soumettre une demande pour recevoir un adaptateur de caméra PlayStation gratuit qui leur permettra de jouer à des jeux pris en charge sur la console de nouvelle génération.

Les habitants des États-Unis, du Canada et du Mexique peuvent demander un adaptateur via ce lien, et ceux du reste du monde doivent se rendre sur ce site Web.

Alors, que fait exactement l’adaptateur PS Camera? Il vous permet d’utiliser votre caméra PS4 avec votre PS5 afin de pouvoir jouer à des jeux PS VR pris en charge, y compris ceux qui nécessitent des contrôleurs de visée PS Move ou PS VR. La seule mise en garde est que votre modèle d’appareil photo doit être CUH-ZEY1 ou CUH-ZEY2. La caméra HD de la PS5 n’est pas compatible avec PS VR.

«Quiconque possède un casque PS VR est éligible pour recevoir un adaptateur PlayStation Camera avec une limite d’un par foyer», a écrit Sony. «Si vous ne trouvez pas votre pays dans la liste déroulante, veuillez contacter votre distributeur ou revendeur local pour obtenir de l’aide. Les coordonnées sont répertoriées dans la section Informations d’assistance de votre manuel PS VR. »

Soyez prêt à fournir les détails suivants:

Numéro de série du processeur PS VR (commence par la lettre C, M ou P).

Prénom et nom

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Adresse de livraison

Le numéro de série peut être situé sur le panneau arrière du processeur PS VR.

L’adaptateur est livré avec une garantie de 12 mois à compter de la date de livraison. Il commencera à être expédié selon le calendrier ci-dessous:

Japon: fin octobre.

Amériques: mi-novembre.

Europe, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande: mi-novembre.

Asie: début décembre.

[Source: PlayStation Support]