Les utilisateurs de Xiaomi signalent des boucles de démarrage aléatoires, un correctif à venir la semaine prochaine

Certains utilisateurs de Xiaomi en Inde connaissent des boucles de démarrage aléatoires.

Le problème serait causé par le service Find My Device de Xiaomi et l’application Thanks d’Airtel.

Un correctif permanent devrait être disponible la semaine prochaine.

Certains téléphones Xiaomi en Inde démarrent en boucle après l’installation d’une mise à jour récente de MIUI 12. Maintenant, il semble que le coupable a été identifié et, heureusement, ce n’est pas lié au matériel.

Un conflit logiciel entre le service Find My Device de Xiaomi et l’application de gestion SIM d’Airtel Thanks (h / t: XDA) est apparemment à blâmer. La nature du problème n’est pas claire, mais les utilisateurs concernés ont signalé des messages d’erreur sur leurs appareils suivis de démarrages continus. Selon les utilisateurs de Reddit, un certain nombre de téléphones Xiaomi sont actuellement concernés, notamment le Redmi Note 7, le Note 9 Pro Max et le Poco M2 Pro.

CIO d’Airtel Harmeen Mehta a confirmé que le problème réside apparemment dans l’application Thanks, et le réseau mobile indien travaille avec Xiaomi sur une solution concrète. Il a publié un «petit ajustement» entre-temps pour atténuer les effets néfastes.

Xiaomi affirme qu’un correctif plus permanent devrait être disponible «au début de la semaine prochaine», tandis que certains utilisateurs pourraient être tenus de le récupérer dans leurs centres de service les plus proches.

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de solution permanente. Certains dépanneurs ne parviennent pas à accéder aux paramètres assez rapidement entre les démarrages. Ceux qui ont des doigts plus rapides ou des appareils plus lents suggèrent de désinstaller l’application Airtel Thanks ou de retirer leur carte SIM pour résoudre le problème.

Suivant: Les meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en Inde