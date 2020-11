Les utilisateurs de Twitter réagissent lorsque Chromazz sort le morceau de diss de Megan Thee Stallion – écoutez ici! – .

Chromazz vient de sortir une piste de diss sur Megan Thee Stallion et les utilisateurs de Twitter n’en sont pas heureux.

Il ne se passe pas un jour sans drame dans le monde du rap. Cette semaine, il vient de Chromazz qui a commencé un peu de boeuf en lâchant un morceau de diss sur Megan Thee Stallion.

Meg n’a pas encore répondu, mais les gens y ont réagi sur Twitter.

Qui est Chromazz?

Chromazz est un modèle Instagram populaire et un artiste de musique hip-hop.

Le Canadien de 21 ans compte plus de 244 000 abonnés sur Instagram.

Certaines de ses chansons les plus populaires incluent Bébé, Baddie et SBW et toute sa musique est disponible sur YouTube, Spotify, Apply Music et d’autres services de streaming musical.

Chromazz laisse tomber Megan Thee Stallion diss track

Le 25 novembre, Chromazz s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle avait enregistré un morceau de diss de Megan Thee Stallion et même filmé un clip entier pour celui-ci.

La chanson s’appelle «Marcus Thee Stallion» et la voit rapper sur le Sauvage chanteur.

Elle rappe que Megan a reçu une balle dans le pied par Tory Lanez plus tôt cette année, l’appelle un « homme » et discute d’un certain nombre d’autres sujets, continuant à l’appeler pendant plus de deux minutes.

Regardez et écoutez la piste diss ici.

Il est prudent de dire que la piste de diss de Megan Thee Stallion de Chromazz n’a pas eu une grande réaction de la part des fans, et les utilisateurs de Twitter font fermement équipe avec Meg sur celui-ci.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Je suis littéralement en larmes, pourquoi Chromazz a-t-il fait une piste diss à Meg? Ça va avoir 0 pièces mais je suis vraiment en larmes parce que c’est si mauvais et si hors de propos ?? LMFAOO. »

«Chromazz n’a pas pu lancer sa carrière musicale alors elle a décidé de faire un morceau de diss? Les gens sont tellement paresseux », a déclaré un autre.

Une autre personne a déclaré: «Chromazz pensait que cette piste de diss était chaude, nextttt !!!!! C’était tellement TRASH.

«Ce morceau de diss avec Megan The Stallion était si inutile que je veux la frapper moi-même. Quel est son but? Lol », a déclaré une autre personne.

Cependant, bien que les gens prétendent que la piste de dissertation était inutile, des rumeurs disent que Chromazz l’a abandonnée parce que Megan Thee Stallion l’a déjà dissipée sur Instagram Live et dans son album.

