Les utilisateurs de Twitter réagissent aux règles de pub de niveau 2! – .

Boris vient d’annoncer que le système de niveaux sera rétabli à la fin du verrouillage au Royaume-Uni, et les gens ont réagi aux nouvelles règles sur les médias sociaux. Voici 21 des meilleurs mèmes de repas substantiels.

Le deuxième verrouillage du Royaume-Uni touche enfin à sa fin, et la nation a maintenant appris ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire lorsque la vie recommencera le 2 décembre. Comme prévu, le système de niveaux reprend, mais cette fois il est encore plus strict afin de freiner la propagation du coronavirus au cours des mois d’hiver.

La seule chose que les Britanniques voulaient vraiment savoir, c’est si les pubs rouvriront, avec tout le monde avide de ces pintes de Noël. La réponse à cela est oui, mais les règles diffèrent selon le niveau de votre région.

Si vous êtes au niveau 2, les pubs sont autorisés à ouvrir mais ils ne peuvent servir de l’alcool qu’avec un « repas copieux ». Les gens ont réagi à cette règle sur Twitter, et les mèmes sont hilarants – voici 21 des meilleurs.

21 mèmes de repas substantiels

Les nouvelles règles ont rappelé à beaucoup de gens cette scène de The Inbetweeners.

Covid vérifie que vous avez un repas copieux avec votre alcool…

Donc Covid ne vous infectera pas si vous mangez un repas copieux? Wow, quel virus intelligent!

Ecoutez, je sais que tout ce repas substantiel peut en apparence ridicule. Mais si vous ne comprenez toujours pas comment cela fonctionne et à quel point c’est crucial, voici un graphique pour aider pic.twitter.com/k0ACIwr4UD – Clare Wills – Harrison – Les PCP sont réels (@ ClareWills9) 26 novembre 2020

Revenez avec toutes vos couches pour vous asseoir dans un jardin de pub avec votre repas copieux en décembre.

Contourner la règle des repas substantiels avec cette gomme de Willy Wonka et de la chocolaterie.

Se faufiler dans le niveau 1 pour utiliser leurs pubs sans avoir à acheter de nourriture.

Cela me semble être un bon repas copieux.

Tout le monde va manger tellement de nourriture!

Les sucreries comptent-elles comme un repas copieux?

Cela ressemble à un bon rapport nourriture / boisson.

Commander vos boissons puis prendre deux heures pour choisir votre repas copieux comme…

C’est ainsi que nous demandons aux gens d’aller au pub maintenant.

Alors, qu’est-ce qui compte vraiment comme un repas substantiel?

Tout le monde en janvier…

570 calories dans une bouteille de champagne? J’appellerais certainement cela un repas substantiel.

Dans le pub avec mon repas copieux comme…

De la bière et une tarte? Cela me semble être un excellent repas copieux.

Alors, la règle des repas substantiels compte-t-elle aussi lorsque vous buvez à la maison?

Je n’irai pas au pub, mais je ferai peut-être preuve de solidarité en me préparant un repas copieux chaque fois que je vais dans la cuisine pour prendre une boisson. pic.twitter.com/59LF0is12o – Michael Collins (@ m1kecollins) 26 novembre 2020

Commander le repas le moins cher du menu pour pouvoir prendre un verre.

Manger votre repas copieux…

Le chef du pub prépare mon repas copieux.

