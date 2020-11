Les utilisateurs de Twitter réagissent alors que The Mandalorian révèle le vrai nom de Baby Yoda! – .

in

Le dernier épisode de Le mandalorien vient de révéler que le vrai nom de Baby Yoda est Grogu, et les utilisateurs de Twitter ont réagi avec des mèmes – voici 19 des meilleurs.

Quand Disney’s Star Wars spin-off Le mandalorien Première diffusion en novembre 2019, bébé Yoda est rapidement devenu l’un des personnages préférés de tout le monde.

Plus d’un an plus tard, dans une tournure inattendue, la série vient de révéler que Baby Yoda n’est pas réellement son vrai nom, c’est Grogu!

Les gens se sont tournés vers Twitter pour réagir aux nouvelles, et il y a certainement eu des réactions mitigées. Voici 19 des meilleurs mèmes Grogu.

19 meilleurs mèmes jaunes

Disney fabrique tout avec le mot Grogu dessus.

Il sera toujours Baby Yoda.

Grogu repoussant les autres jeunes.

Grogu repousse tous les autres jeunes quand Anakin se présente au temple Jedi pic.twitter.com/1CJX2w9KDi – Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup 🔌 (@alex_mallender) 27 novembre 2020

Grogu quand Anakin est entré dans le temple.

Déterminer quels Jedi sont là pour atteindre Grogu.

Grogu quand il vit Anakin rouler vers le temple Jedi.

Ils l’ont sérieusement appelé Grogu?

Quand vous avez entendu le nom de Grogu pour la première fois.

Les producteurs lorsqu’ils ont inventé le nom de Grogu…

J’imagine chacun, chacun et tous ces gens qui demandent: « Y a-t-il quelque chose de plus énervé et axé sur les jeunes que » Grogu « ? » pic.twitter.com/IrpQHUB8bU – Bill Gravy (@WilliamScurry) 28 novembre 2020

Pauvre Yaddle!

Grogu quand Anakin est venu chercher les jeunes.

Il avait raison, je pars maintenant.

La réaction de Grogu était inestimable.

Mando quand il a entendu le vrai nom de Baby Yoda.

Images en direct de Grogu quittant le temple Jedi.

Grogu est sur le point de devenir un nom très populaire.

Grogu fuyant le temple Jedi comme…

Grogu pendant que l’ordre 66 se passait.

Quelqu’un d’autre a-t-il pensé à GroGurt?

