Les utilisateurs de Twitter partagent 29 statuts meilleurs que ceux que les manifestants abattent

Bois, un film d'horreur adapté d'une histoire de Nick Antosca, n'est pas en salles. En son absence, nous regardons en arrière sur d'autres films basés sur des nouvelles.

Dans la chambre (2001)

Il existe, notoirement, deux versions publiées de la nouvelle de Raymond Carver « The Bath »: celle que Gordon Lish a éditée – ou réécrite, selon qui vous demandez – et l’original de Carver. «A Small, Good Thing» a restauré le texte significatif coupé par Lish et a été publié dans Charrues en 1983, deux ans après son apparition dans la collection Ce dont nous parlons quand nous parlons d’amour. Les deux histoires suivent un couple dont le jeune fils est heurté par une voiture et tombe dans le coma. En théorie, la version de Lish a plus de succès. Elle est austère et non sentimentale, et respecte la règle tacite qui guide l’écriture de nouvelles contemporaines: n’incluez que la quantité nécessaire, rien de plus. Et pourtant, on pourrait plaider en faveur d’une itération moins efficace de Carver, non pas à cause des informations supplémentaires qu’elle transmet, mais parce qu’en passant simplement plus de temps avec le couple central, le lecteur ressent plus fortement sa peur.

Il y a une accumulation similaire au travail dans Todd Field Dans la chambre, adapté d’une histoire du sculpteur contemporain Andre Dubus, un autre poids lourd de la fiction du milieu à la fin du siècle. L’histoire de Dubus concerne également un couple en deuil, ici un mari et une femme plus âgés dont le fils d’âge universitaire est tué par le futur ex-mari de sa petite amie. L’adaptation du film est longue et quelque peu lente. C’est difficile de dire d’abord ce que gentil du film c’est. La première chose que nous voyons est Frank (Nick Stahl) et sa petite amie, Natalie (Marisa Tomei), riant et courant dans un champ ensoleillé. Ce n’est que pendant près de 40 minutes que Frank est tué – un développement que Dubus révèle dans sa toute première phrase. Travaillant dans un média qui repose sur la compression, Dubus y va droit, mettant l’accent sur Matt et sur ce qu’il pourrait faire en réponse au meurtre de son fils. Dans l’histoire, Frank est un élan; dans le film, il est d’abord une personne vivante et respirante.

En déplaçant la perspective vers chaque personnage principal et en déployant le film chronologiquement, Field est capable d’établir d’abord les relations de Frank avec les autres, puis de montrer leur vie dévastée sans lui. Il est clair que Frank se soucie non seulement de Natalie mais aussi de ses deux jeunes fils. Dans la chambre est situé dans une petite ville du Maine, et il y a un barbecue, un voyage de homard, Red Sox à la radio. Alors que la mère de Frank, Ruth (Sissy Spacek), est douteuse de la relation de son fils avec la femme plus âgée, la téléspectatrice comprend que leur connexion va bien plus loin qu’une simple «chose d’été», comme Frank la rassure, parce que nous les avons vus ensemble. Ils sont amoureux.

Le rythme intentionnel du film se poursuit après la mort de Frank. Ruth et Matt (Tom Wilkinson) se déplacent avec insouciance au cours de leurs journées: aller au magasin, regarder la télévision tard le soir, tondre la pelouse. Aucune de ces scènes ne crée de tension claire ni ne fournit de nouvelles informations, mais grâce à la répétition et à l’accumulation de temps, nous comprenons le poids de la perte du couple.

Dubus a nommé son histoire «Killings». Beaucoup de titres de l’écrivain sont comme ceci: « The Pretty Girl », « Adultère », « Townies ». Il vous donnerait le sujet dès le départ, mais jamais rien de thématique. Avec «In The Bedroom», Field ramène le sous-texte de l’histoire à la surface. Dans une première scène, lorsque Matt et Frank prennent l’un des garçons de Natalie en train de pêcher, Matt tire un homard tordu qui a perdu une griffe. Il explique que si deux homards sont laissés «dans la chambre» du piège assez longtemps, ils s’allumeront. La métaphore ne se révélera pleinement que bien plus tard.

Aussi choquant que lorsque Strout (William Mapother) tire sur Frank, une violence différente, sans doute plus grande, arrive lorsque Natalie rend visite à Ruth dans le music-hall où cette dernière a fini de diriger la pratique de la chorale. Une Natalie contrit et frappée raconte à Ruth combien elle est désolée pour tout, et au milieu de son appel chuchoté, Ruth la gifle. Dans la scène suivante, Ruth voit Strout, sous caution, dans une épicerie, et son visage ressemble à celui d’un enfant sans défense. Elle frappe la femme qui aimait son fils et se fige lorsqu’elle voit son tueur. Le chagrin de colère de Ruth est le genre qui engloutit tout ce qui l’entoure, y compris la possibilité que son mari souffre autant qu’elle. Tomei, Spacek et Wilkinson donnent des performances incroyables (tous ont été nominés pour les Oscars), mais le rôle de Spacek est le plus difficile. L’acteur trouve des nuances dans la douleur et la cruauté de Ruth et empêche le personnage de devenir un méchant, comme avec quelqu’un comme la mère en deuil de Mary Tyler Moore dans Des gens ordinaires.

Vers quoi l’histoire de Dubus fait signe, Dans la chambre rend clair: la tragédie est autant ce qui suit une perte que la perte elle-même. Et des adaptations comme le spectacle de Field, vous n’avez pas besoin de plus d’action pour faire un long métrage à partir d’une nouvelle; il vous suffit de prendre grand soin de tout ce qui est proposé. Tard dans la nuit, après le dénouement violent du point culminant, Matt revient trouver Ruth éveillée, fumant dans la lumière grise du petit matin. Nous avons vu leur lit avant, la nuit, lorsque le couple parlait de leur fils, qui était à ce moment-là encore en vie, mais ce n’est que maintenant dans ce plan plus large que nous voyons à quel point il est petit.

