Les utilisateurs de Twitter en point de suture alors que le pape François aime la photo torride du modèle Instagram – .

Le pape François a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux après avoir aimé une photo torride sur Instagram, et les gens ont réagi sur Twitter.

Tout le monde a fait la même erreur d’aimer l’Instagram de quelqu’un par accident au moins une fois dans sa vie.

Vous faites défiler le flux de quelqu’un, traquant généralement un ex ou la nouvelle petite amie de quelqu’un, et lorsque vous êtes à 234 semaines de photos, le cœur blanc redouté apparaît à l’écran. L’embarras ne ressemble à aucun autre, et vous cliquez rapidement hors de l’écran dans l’espoir de ne pas être confronté à la situation.

Cela nous arrive à tous, mais quelqu’un d’internautes ne s’attendait certainement pas à ce que cela arrive, c’est le pape François.

Le chef de l’Église catholique a aimé la photo d’un modèle Instagram, et les internautes ont été en pointillés.

Le pape François aime la photo du modèle Instagram

Internet a été en difficulté ces dernières heures après que des utilisateurs de médias sociaux aux yeux d’aigle ont remarqué que le compte Instagram officiel du pape François avait aimé la photo d’un modèle Instagram.

Barstool Sports a partagé une vidéo sur Twitter qui montrait la photo de la mannequin blonde Natalia Garabotto portant des bretelles, puis elle s’est déroulée pour montrer le style du pape François.

Le pape François, l’actuel chef de l’Église catholique, compte 7,2 millions de followers sur son Instagram @franciscus et partage souvent des photos et des vidéos liées à ses sermons.

La vidéo de Barstool Sports a immédiatement commencé à devenir virale et le monde a commencé à trouver la situation extrêmement amusante.

Il est peu probable que le pape François gère lui-même sa page Instagram, et ce genre d’Instagram était susceptible d’être un accident.

Natalia Garabotto répond

La mannequin Instagram Natalia Garabotto, mieux connue sous son nom Instagram @nataagataa, est assez importante sur la plateforme de médias sociaux, avec 2,2 millions d’abonnés.

Après avoir remarqué la même chose sur son profil du pape François, Natalia était très amusée et selon le Daily Star a plaisanté: «Au moins, je vais au paradis.»

Ensuite, elle a mis en ligne une vidéo montrant le pape François sur son fil principal Instagram et a sous-titré le message: «Ce jour-là, j’ai été béni, vous pourriez l’être aussi.»

Natalia est une personnalité brésilienne des médias sociaux âgée de 27 ans.

Depuis que l’Instagram du pape François est devenu viral, les gens se tournent vers Twitter pour y réagir, et tout le monde est en difficulté.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «LE PAPE AIME JUSTE CETTE PHOTO SUR INSTAGRAM LMAO», tandis qu’un autre a déclaré sous le choc: «Le Pape n’aime pas un post Instagram sur les stars d’OnlyFans».

« Quelqu’un peut-il me dire pourquoi le pape a aimé une photo de fesses de modèles instagram », a déclaré un autre.

Une autre personne a démystifié Instagram et a déclaré: «Aucune chance que le vieux pape contrôle cet Instagram. Désolé de faire éclater votre bulle. »

Que le pape François ait voulu ou non aimer la photo restera un mystère, mais cela a certainement fait rire les utilisateurs des médias sociaux.

