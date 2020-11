Les utilisateurs de Twitter disent au revoir à Unus Annus – Les tendances #WeWereHere alors que Mark et Ethan suppriment leur chaîne! – .

Unus Annus livestream Dans d’autres nouvelles, 21 citations Instagram de la Journée mondiale de la gentillesse 2020: des phrases inspirantes à utiliser pour vos légendes de photos!

Comme promis, Markiplier et CrankGamePlays ont supprimé leur populaire chaîne YouTube Unus Annus exactement un an après sa création, et les gens ont dit au revoir sur Twitter.

Tout au long de l’incertitude de la pandémie de coronavirus, il y a une chose qui était certaine: il y aurait une vidéo Unus Annus tous les jours. En novembre 2019, Mark et Ethan ont créé une toute nouvelle chaîne et produit pour produire un contenu passionnant d’un an, et il a été adoré par leurs fans.

Cependant, malheureusement, l’année est terminée et Mark et Ethan ont supprimé leur chaîne sur un livestream. Les fans sont dévastés et Twitter a été inondé de tweets disant au revoir à la chaîne.

Qu’est-ce qu’un an?

Unus Annus était une chaîne YouTube créée par les joueurs de YouTubers Mark Fischbach et Ethan Nestor-Darling, mieux connus sous leurs noms de chaînes Markiplier et CrankGamePlays.

La chaîne appelée Unus Annus est apparue mystérieusement le 13 novembre 2019, et leur toute première vidéo montrait simplement Mark et Ethan en costumes noirs devant un fond tourbillonnant.

Unus Annus signifie « un an » en latin, et le couple a créé la chaîne pour exister pendant exactement un an, leur permettant de publier un contenu étrange, nouveau et expérimental qu’ils ne publieraient jamais sur leurs chaînes normales.

C’est ce que j’ai vu sur mon téléviseur une fois le flux d’adieu terminé. De plus, je viens de remarquer qu’il y avait 1 497 912 personnes qui regardaient le flux à la fin. C’est incroyable. #UnusAnnus pic.twitter.com/HR5rMF2ndp – Brooke Heart (@ BrookeHeart5) 14 novembre 2020

Mark et Ethan suppriment un an

Malheureusement, cette année est terminée et à minuit le 13 novembre 2020, la chaîne a été supprimée pour toujours.

L’idée de Mark et Ethan pour la chaîne était «que feriez-vous si vous n’aviez qu’un an? et pendant toute l’année, le couple a téléchargé une vidéo différente chaque jour liée à cette question exacte.

Certaines de leurs vidéos comprenaient la consommation de la puce la plus chaude du monde, la traite de la chèvre, la peinture mutuelle nue et la construction d’un bateau IKEA, pour n’en nommer que quelques-unes.

Cependant, Mark et Ethan ont tenu leur promesse et exactement un an après avoir créé la chaîne, elle a maintenant été supprimée.

La chaîne Unus Annus était clairement appréciée des fans, car après la suppression de la chaîne, Twitter a été inondé de centaines de milliers de tweets disant au revoir à la chaîne.

Avant la suppression de la chaîne, Mark et Ethan ont également fait une diffusion en direct avec un compte à rebours en direct jusqu’à la fin de la chaîne. Au total, le flux a enregistré 12 millions de vues.

Le hashtag #WeWereHere a commencé à être tendance lorsque les fans ont exprimé leur soutien, suivi de #UnusAnnusIsOverParty, avec des adeptes du monde entier discutant à quel point ils aimaient la chaîne Unus Annus.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Merci pour cette belle année. Je suis heureux #WeWereHere, peu importe à quel point je veux pleurer. Bonne nuit et au revoir pour toujours. #MementoMori #UnusAnnusisoverparty. »

«Dang, ça a été une course folle, Unus Annus était probablement la plus grande expérience YouTube jamais réalisée, et cela a rendu 2020 vivable. Bon Voyage #MementoMori #wewerehere #UnusAnnusisoverparty », a déclaré un autre.

Une autre personne a déclaré: «J’ai regardé depuis le début, et avec moins d’une heure restante, ce fut un plaisir de regarder tout au long. Il est difficile de croire que cela fait une année entière. Memento Mori mes amis. #UnusAnnus #WeWereHere #MementoMori. »

Il est clair que la chaîne Unus Annus a été aimée par de nombreuses personnes à travers le monde et qu’elle nous manquera beaucoup.

D’énormes accessoires à Mark et Ethan (et à Amy bien sûr) pour avoir tenu leur promesse pour Unus Annus. Une merveilleuse idée et j’en suis fier. – Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) 14 novembre 2020

