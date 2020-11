Les utilisateurs de Trump TikTok félicitent l’élection de Biden

Alors que de nombreux membres du cercle intérieur du président Donald Trump ont ouvertement contesté les résultats de l’élection jusqu’à présent – en qualifiant à tort la dépendance de frauduleux ou de suspect – quelques-uns de ses partisans sur TikTok ont ​​choisi de concéder la victoire de Joe Biden à la présidence était connue comme par AP et les principales organisations d’information, ainsi que USA TODAY samedi. – – – Dans ces films, un partisan de Trump enlève un drapeau pro-Trump de leur chambre à coucher ou du mur de la pièce avant, généralement avec un message de conciliation. Les films sont réglés sur un remix downtempo de Disclosure et de «Latch» de Sam Smith. «Bonne chance Biden», lit-on dans la vidéo unique, postée par la personne chumbucket7877 vendredi. «Félicitations à tous ses partisans. Je ne veux rien, quel que soit le bien-être et l’amour pour lui. Vous pourriez être mon président et je vous respecterai pour le temps que vous pourriez être sur le lieu de travail. »La vidéo a maintenant au moins des dizaines de partisans différents de Trump qui ont adopté vont bien avec , ainsi que celui qui a reconnu que la course n’a toujours pas été connue sous le nom de. « Je sais que ce n’est pas fini », un TikTok nommé Ethan Meehan, qui a posté un TikTok de lui-même en train d’éradiquer un drapeau Trump de sa chambre avant le La course était connue sous le nom de, écrit dans la légende de la vidéo.Extra: Plan financier de Joe Biden: ce que Biden impliquerait pour le système financier, vos fonds et un autre accord de plan de relance COVID-19Enterprise Insider et Marianna Brady de la BBC ont été les principaux à partager ces films à l’extérieur de la plate-forme. Sur la plate-forme, la réponse était décidément combinée. Une personne a fait l’éloge de la réponse, appelant leur choix à respecter Biden’s gagner probablement respectueux. « C’est un vrai patriote », a écrit une personne, Casey Duncan, avec approbation.Extra: Les îles Marshall pourraient très bien être mal placées en raison du changement climatique local dès 2080 , selon une nouvelle recherche, certains ont ridiculisé la vidéo, la qualifiant de «dramatique» et de «grand nombre». Différents partisans de Trump ont également utilisé le son pour condamner davantage Biden et ses partisans. «J’espère que les supporters de Biden sont maintenant complètement heureux», a déclaré une personne. Observez Joshua Bote sur Twitter: @joshua_bote.

