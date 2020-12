Les utilisateurs de téléphones Apple iPhone série 12 perdent leur connectivité aux signaux 5G et 4G

Selon des articles publiés sur le forum des communautés d’assistance d’Apple à partir de Propriétaires de la série iPhone 12, les nouveaux modèles d’iPhone pourraient avoir un problème majeur de connexion aux réseaux 4G et 5G. Le problème n’a pas encore été résolu par Les publications Apple en date du 1er décembre sont incluses. Selon ceux qui rencontrent ce problème, leur modèle iPhone 12 perdra toutes les barres de signal et sur l’écran, il indiquera «Votre iPhone n’est pas activé». Comme nous l’avons dit, cela se produit sur les réseaux 4G LTE et 5G et l’activation puis la désactivation du mode Avion rétablissent la connexion. D’autres disent qu’ils doivent redémarrer leur téléphone ou retirer et remplacer leur carte SIM pour que leur combiné se synchronise avec le réseau de leur opérateur.

Découvrez ce post de joxesCA repéré sur le forum de la communauté Apple: « J’ai reçu mon iPhone 12 Pro vendredi. Je l’ai activé samedi. Dimanche, j’ai conduit pendant 10 minutes et quand j’arrive à destination, je n’ai vu aucun bar de réception et aucun service. Et au milieu de l’écran dans une zone grise: votre iPhone n’est pas activé. Le seul moyen de rétablir la connexion était de basculer le mode Avion sur ON puis OFF. L’iPhone avait le mode cellulaire sur 5G Auto. Je l’ai commuté sur LTE pour tester. Et c’était J’ai donc réinitialisé (sic) les paramètres réseau: même problème et j’ai réinitialisé (sic) l’iPhone comme un nouvel iPhone et tout réinstallé à partir de zéro (pas à partir d’une sauvegarde enregistrée): même problème. J’ai conduit ma voiture et j’ai trouvé le l’emplacement exact où le téléphone a perdu le réseau. Si le téléphone perd le réseau, cela signifie que j’atteins la fin de la zone de couverture à partir d’une certaine antenne. Il semble que quelque chose s’est passé avec le téléphone lorsque j’atteins une zone couverte par une nouvelle antenne. I appelé mon opérateur et ils m’ont dit que tout va bien de leur côté et je ha J’ai la bonne carte SIM pour un appareil 5G … Je n’ai jamais eu un tel problème avec le 11pro. «

Certaines unités de la série iPhone 12 perdent leur connectivité



Les utilisateurs de la série Apple iPhone 12 se sont également tournés vers Reddit pour expliquer ce qui leur arrivait. Un membre avec la poignée superDuperConductor a écrit: « Pour moi, c’est presque comme sur des roulettes. Si vous utilisez activement votre téléphone pendant plus de 20 minutes à la fois, vous êtes obligé de ressentir la perte de signal. J’ai essayé des solutions de contournement sans fin en vain. Le seul réel La solution de contournement est que lorsque cela se produit, il n’y a vraiment pas d’autre choix que de poser le téléphone et d’attendre au moins quelques minutes qu’il récupère le signal et la connectivité. «

Certains utilisateurs de la série iPhone 12 sur des opérateurs comme Verizon perdent leur connectivité aux signaux 5G et 4G

Les utilisateurs de Verizon et d’AT & T semblent être touchés par ce bogue, certains voyant leur iPhone perdre le signal lorsque la tour utilisée change. Pourtant, d’autres peuvent être au même endroit et souffrir encore de la perte de connectivité. Les utilisateurs étrangers sont également touchés. Un propriétaire australien d’iPhone 12 Pro a écrit: «J’ai le même problème sur Vodafone en Australie. Après être passé d’un iPhone 11pro à un iPhone 12 pro. Mon nouveau téléphone perd parfois complètement son service et dans certains cas, il ne montre que la 3G. Je n’ai pas vu 3G depuis de nombreuses années, mais maintenant je me retrouve le plus souvent à passer à la 3G – ou pas complètement de service. Seule une solution régulière qui fonctionne pour restaurer le service est de redémarrer le téléphone. «

Les utilisateurs des quatre modèles d’iPhone 12 ont souffert de certains problèmes. Le mois dernier, on a découvert que l’affichage sur certaines unités était vert et gris brillant. Fait intéressant, Apple a dit aux techniciens de ne pas réparer ces appareils avec ce problème et a insisté pour qu’ils disent aux propriétaires d’iPhone de simplement continuer à mettre à jour leurs combinés en temps opportun. Cela suggère certainement qu’une mise à jour du logiciel est en cours; l’espoir est que quel que soit le problème de la perte de connectivité de ces unités, il pourrait également être corrigé avec une mise à jour logicielle.