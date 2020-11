Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent désormais diffuser de la musique depuis Spotify sans avoir leurs iPhones à proximité

En septembre, nous vous avions dit que Spotify testait la diffusion directe de musique via l’Apple Watch. En d’autres termes, les propriétaires de la montre connectée d’Apple n’auraient pas à emporter leur iPhone avec eux pour diffuser Spotify via leur Apple Watch. Aujourd’hui, Macerkopf de Germanys (via Google Translate) indique qu’une mise à jour côté serveur lance cette nouvelle fonctionnalité pour l’Apple Watch à partir d’aujourd’hui.

Plusieurs utilisateurs d’Apple Watch disent avoir reçu un message sur leur Apple Watch demande s’ils souhaitent diffuser Spotify sur leurs garde-temps. Actuellement, tout ce que l’application Apple Watch de Spotify peut faire sur la smartwatch est d’agir comme un dispositif de contrôle à distance pour l’application iPhone du diffuseur de musique. Ceux qui ont testé la fonctionnalité en septembre ont constaté qu’ils pouvaient diffuser Spotify sur l’Apple Watch via Wi-Fi ou cellulaire même s’ils avaient laissé leur iPhone à la maison.

La nouvelle fonctionnalité de Spotify apporte le streaming direct à l’Apple Watch

Bien que Spotify autonome ne dispose pas de fonction de recherche, les utilisateurs pourront toujours naviguer dans leurs listes de lecture via Siri. L’assistant numérique pourra lire des chansons et des albums spécifiques et accéder au travail de certains artistes. Il existe également un moyen de demander des chansons récemment jouées et les utilisateurs pourront fouiller dans leur bibliothèque musicale pour trouver quelque chose à écouter.

Étant donné que cette fonctionnalité est diffusée via une mise à jour côté serveur, tout ce que nous pouvons vous dire est de garder un œil sur votre Apple Watch pour l’invite vous demandant si vous êtes intéressé par la fonctionnalité.