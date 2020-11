Les utilisateurs d’Apple iPhone voudront mettre à jour cette application maintenant même s’ils ne l’ont pas encore utilisée

Avez-vous déjà utilisé les clips de l’application de création vidéo d’Apple? S’il n’est pas venu par défaut sur votre iPhone ou iPad, l’application peut être installée depuis l’App Store. Clips vous permet de raconter une histoire en créant plusieurs clips qui peuvent être envoyés à des amis ou à des membres de la famille. Même si vous n’avez jamais édité de vidéo sur votre iPhone auparavant, vous trouverez les clips faciles à utiliser. Les vidéos peuvent être réalisées en mode paysage et portrait sur l’iPhone et l’iPad. Et vous pouvez même choisir parmi différents formats d’image (9:16 vertical, 16: 9 horizontal, 3: 4 vertical et 4: 3 horizontal).

La mise à jour Clips vers la version 3.0 vous permet de créer des vidéos « avec plus de personnalité et de raffinement »



Avec Clips, vous pouvez créer des vidéos pour les histoires Instagram, YouTube, Snapchat, etc. Et tandis que la caméra FaceTime frontale peut être utilisée, la matrice de caméras arrière vous donnera un look plus raffiné. Susan Prescott, vice-présidente du marketing produit des applications chez Apple, déclare: « Depuis son introduction, Clips est devenu l’une des applications de création vidéo iOS les plus populaires, et des millions de projets sont réalisés chaque jour avec. Les utilisateurs apprécient la facilité de création. des vidéos amusantes et expressives à partager avec vos amis, votre famille et vos camarades de classe en quelques clics sur les écrans de leur iPhone ou de leur iPad. Mise à jour d’aujourd’hui, avec une interface simplifiée, prise en charge de la vidéo verticale et horizontale, capture vidéo HDR à l’aide du nouvel iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, et de nouveaux effets amusants, aideront les utilisateurs à créer des clips vidéo avec plus de personnalité et de raffinement que jamais. «

Si vous n’avez pas la dernière version de Clips installée, ouvrez l’App Store et appuyez sur le cercle avec vos initiales. Faites défiler la liste des mises à jour et recherchez l’icône Clips (qui ressemble beaucoup à l’icône Duo de Google) et cliquez sur «Mettre à jour». Faites glisser votre doigt vers le haut dans le navigateur Effets pour voir une carte pleine hauteur avec des autocollants et des étiquettes de texte. La mise à jour apporte huit nouveaux autocollants, six flèches et formes supplémentaires et 25 nouvelles bandes sonores. Les vidéos peuvent être personnalisées grâce à des filtres, des autocollants animés et des affiches animées en plein écran. L’application propose plus de 100 bandes sonores qui s’adaptent automatiquement à la longueur des vidéos.

Voir aussi Verizon commence à vendre le Samsung Galaxy A51 5G UW, apportant des vitesses mmWave aux masses La mise à jour de l’application Clips l’a améliorée pour l’iPhone et l’iPad

La version iPad de Clips a également été modifiée avec un bouton d’enregistrement facile à atteindre et de grands navigateurs d’effets. Apple note que l’utilisation de Clips sur l’iPad « permet aux jeunes créateurs, étudiants et enseignants de créer encore plus facilement de superbes vidéos. Les utilisateurs peuvent tirer pleinement parti de l’écran de l’iPad en enregistrant et en éditant en orientation paysage – une expérience encore optimisée lorsque associé à Magic Keyboard ou Smart Keyboard et à une souris ou un trackpad Bluetooth. Clips s’ouvre automatiquement dans un nouveau projet paysage 4: 3, la taille optimale pour les vidéos en plein écran sur iPad. Et Clips prend désormais en charge la nouvelle fonctionnalité Scribble dans iPadOS 14, conversion de texte manuscrit avec Apple Pencil en texte dactylographié dans des étiquettes et des affiches. «

Si vous n’avez pas encore essayé les clips, vérifiez-le maintenant. Apple a quelques bonnes idées pour utiliser l’application: messages vidéo personnels, diaporamas, projets scolaires et mini-musique. Et avec les titres en direct, les légendes de la voix d’un utilisateur peuvent être affichées à l’écran. Avant de décider de partager une vidéo à partir de l’application Clips, vous serez en mesure de regarder un aperçu pour vous assurer que tout semble comme il se doit. Et les nouveaux Clips disposent d’une interface utilisateur plus simplifiée qui donnera l’impression d’être une bouffée d’air frais pour ceux qui ont déjà utilisé l’application.

Apple affirme que certaines des mises à jour apportées à l’application Clips sont celles qui sont demandées depuis un certain temps. L’application est gratuite et aucun achat intégré n’est disponible.