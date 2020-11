Les universités perdent des milliers de livres en cours de STEM alors que le financement est érodé par les coupes et l’inflation

Les universités perdent des milliers de livres sur les cours de premier cycle en raison d’une baisse du financement par étudiant, je peux révéler. Certains des cours qui font le plus d’hémorragie concernent les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), qui, selon le gouvernement, sont essentielles à la reprise post-Covid du Royaume-Uni. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale L’analyse du groupe d’élite des universités Russell – partagée avec i – montre que le revenu global par étudiant reçu par les établissements d’enseignement supérieur en Angleterre grâce aux subventions gouvernementales et aux frais de scolarité est en baisse. Les données du Bureau des étudiants montrent que les déficits pour les cours de médecine et de médecine dentaire atteignaient 2094 £ par étudiant en 2019-2020. Déficit des cours Dans les matières en laboratoire telles que la chimie, la physique et l’ingénierie, le déficit moyen était de 1 848 £ par an et par étudiant. Même les cours en classe les moins coûteux fonctionnent désormais avec une perte de 974 £ par élève. Selon l’analyse, d’ici 2023-24, le financement global par étudiant sera très similaire en termes réels au niveau qu’il était en 2011-2012 avant que les frais de scolarité ne triplent à 9 000 £. Inflation et réductions Le Russell Group a déclaré que le financement par étudiant avait été érodé par une combinaison de l’inflation, des coupes répétées du gouvernement dans la subvention à l’enseignement et une augmentation du nombre d’étudiants. Les universités veulent que le gouvernement garantisse le financement (Photo: Chris Ison / PA) Par exemple, alors que les frais de scolarité ont été augmentés de 250 £ en 2016 à 9250 £, l’inflation a réduit la valeur en termes réels des frais de plus de 8% depuis 2012 -13. Le Russell Group a déclaré que la croissance du nombre d’étudiants avait dépassé le financement. Cette année, les universités les plus sélectives ont augmenté leur nombre d’étudiants de 12% en raison de la décision d’utiliser des notes plus généreuses évaluées par les enseignants, mais le gouvernement n’a augmenté la subvention d’enseignement que de 1,4%. Le Russell Group a déclaré que les universités devaient combler le déficit de financement en utilisant d’autres sources de revenus, telles que les frais des étudiants internationaux. Mais il a averti qu’à long terme, des incitations financières pousseraient les universités à enseigner des matières à faible coût par rapport à celles qui font une perte plus importante mais sont cruciales pour l’intérêt national. Le groupe demande au gouvernement de garantir les subventions à l’enseignement et de redistribuer les financements pour fournir plus de soutien aux matières STEM. Le Dr Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group, a déclaré: «Les chiffres montrent un écart de plus en plus grand dans le financement des cours de premier cycle, en particulier dans les matières coûteuses telles que les STEM et l’éducation médicale. Cependant, même les cours de sciences sociales et humaines sont également confrontés à des déficits importants par étudiant et par an. «Cela met à la fois la qualité de l’offre et la gamme de choix disponibles pour les étudiants en danger, tout en ayant un impact sur la capacité du Royaume-Uni à former la prochaine génération de travailleurs qualifiés, y compris des scientifiques, des ingénieurs, des fonctionnaires, des médecins et des infirmières. »Il a exhorté le gouvernement à« investir dans l’avenir des jeunes en garantissant des bourses d’enseignement par élève au moins à leur niveau actuel ». Le ministère de l’Éducation a été contacté pour commentaires.

