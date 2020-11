Les universités devraient abandonner l’enseignement en personne alors que des règles de verrouillage sont imposées, selon le syndicat

Un syndicat de l’enseignement supérieur a déclaré que si l’Angleterre entrait dans un deuxième verrouillage, tous les enseignements non essentiels devraient être transférés en ligne. »Pour que les universités poursuivent l’enseignement en face-à-face. Les chiffres rassemblés par le syndicat suggèrent qu’il y a eu plus de 35 000 cas sur les campus depuis le début de la session le mois dernier. Le bulletin sur l’éducation d’i: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Le secrétaire Jo Grady a déclaré: «La santé et la sécurité du pays sont mises en danger en raison de l’insistance de ce gouvernement pour que les universités continuent à enseigner en personne. » Incompréhensible « » Ce serait incompréhensible si les universités étaient autorisées à continuer à le faire. après les flambées que nous avons vues sur les campus à travers le pays ce terme. «Les ministres doivent dire aux universités de transférer en ligne tout enseignement en personne non essentiel dans le cadre de lockdown. »L’organisme fait campagne pour un changement total en ligne depuis un certain temps, et a précédemment lancé une pétition demandant que le changement soit fait« dans la mesure du possible ». Le secrétaire général de l’UCU @DrJoGrady a déclaré: « La santé et la sécurité du pays sont mises en danger en raison de l’insistance de ce gouvernement pour que les universités continuent à enseigner en personne.https: //t.co/MgMtkYI2WZ— UCU (@ucu) 31 octobre 2020 On pense que les établissements d’enseignement se verront dire qu’ils peuvent rester ouverts si un autre verrouillage est annoncé par le Premier ministre samedi Au printemps, les écoles, les crèches et les universités ont été contraintes de fermer lorsque Boris Johnson a dit au pays de rester. Plus tôt cette semaine, les chiffres ont montré que plus de la moitié des écoles secondaires ont des élèves qui s’auto-isolent à la suite de Covid-19. Environ 6 à 7 pour cent des élèves des écoles publiques ne sont pas allés en classe pour un coronavirus. le 22 octobre, selon les statistiques du ministère de l’Éducation (DfE): environ 26% des écoles, à l’exclusion de celles à mi-parcours, ont déclaré avoir un ou plusieurs élèves s’isolant en raison d’un contact potentiel avec un cas de Covid-19 à contre 21% la semaine précédente, soit 55% des écoles secondaires et 20% des écoles primaires.

Bureau destiné à des personnes appréciant la fonctionnalité et le design scandinave - Blanc Bureau d'une forme nouvelle, innovante, destiné à des personnes appréciant la fonctionnalité et le design scandinave. Meuble idéal aussi bien pour les parents que pour les enfants. En fonction de l'âge de l'enfant et de sa taille, vous pouvez régler la hauteur du bureau. Grâce à cette toute nouvelle

vidaXL Tente de camping escamotable 2-3 personnes 240x210x140 cm Vert Cette tente instantanée rend l'installation plus rapide et plus facile que jamais. Dépliez, étendez et sécurisez, alors vous pouvez commencer votre aventure !

vidaXL Tente de camping escamotable 2-3 personnes 240x210x140 cm Bleu Cette tente instantanée rend l'installation plus rapide et plus facile que jamais. Dépliez, étendez et sécurisez, alors vous pouvez commencer votre aventure !

Azaïs-Polito Brandade de morue - Bocal 360g - 45cl - 2/4 personnes Présentation : la brandade de morue est une spécialité de Nîmes mais que l'on trouve largement en Languedoc et en Provence. Les filets de morue sont déssalés pendant une nuit en changeant plusieurs fois l'eau puis cuits à ébullition. On prépare alors une purée à base de chair de morue, de lait et d'huile

Que lire de la maternelle à l'université ? - Collectif - Livre Enseignement & Education - Occasion - Bon Etat - Pliures - Le Livre de Poche - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Lying and Christian Ethics par Tollefsen & Christopher O. University of South Carolina Ce livre défend l’opinion absolue controversée selon laquelle le mensonge est toujours faux. Alors que la plupart des gens croient que mentir pour une bonne cause est moralement acceptable Tollefsen soutient que les chrétiens devraient soutenir la vue absolue invoquant Augustin et D’Aquin pour illustrer que