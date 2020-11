Les universités britanniques dépensent des millions sur les campus sécurisés de Covid

Les universités dépensent des millions de livres chacune pour sécuriser leurs campus Covid, une institution londonienne estimant qu’elle dépensera plus de 14 millions de livres sterling en mesures de sécurité en une seule année. Avant le début du trimestre, les universités britanniques ont déployé des efforts considérables pour essayer de sécuriser leurs campus, bien que cela ne soit pas suffisant pour éviter des épidémies importantes dans de nombreux établissements. Des demandes d’accès à l’information ont été envoyées aux 24 membres du groupe d’élite des universités Russell par Research Professional News. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Les demandes révèlent que les dépenses en désinfectant pour les mains représentent à elles seules plus de 100000 £ dans plusieurs universités, tandis que les équipements de protection individuelle coûtent des centaines de milliers aux établissements chacun. Des masques et des dosettes d’essuyage Des dizaines de milliers de livres sont également dépensées pour le nettoyage, la formation du personnel, la signalisation et la création d’un espace de distanciation sociale. Kings College London a dominé le Russell Group avec une estimation qu’il dépensera 14 449 660 £ au cours de l’année universitaire à partir du 1er août. Son coût le plus élevé devrait être de 5 175 000 £ pour créer un espace suffisant pour la distanciation sociale, suivi de 4 111 666 £ pour les masques, les dosettes d’essuyage et les désinfectants, 2 618 194 £ de nettoyage supplémentaire et 2 009 800 £ pour la fourniture d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air et des points de lavage supplémentaires. Tests des étudiants L’Université de Manchester estime qu’elle dépensera 5,9 millions de livres sterling entre mars et septembre. Les cas de Covid signalés quotidiennement parmi les étudiants de l’université ont culminé à 238 le 2 octobre, bien qu’ils aient considérablement diminué depuis lors. Les coûts de l’Université d’Exeter pour la même période s’élèvent à 1.960.000 £, dont 188.000 £ pour un service de test du personnel et des étudiants et 802.000 £ pour le déplacement et le stockage des meubles, la location de chapiteaux, le nettoyage, les machines à laver, la modification des bâtiments et le paiement des frais professionnels. ont été forcés de s’auto-isoler dans certaines universités à la suite de plusieurs épidémies de Covid-19 (Photo de Matthew Horwood / Getty) L’Université de Durham a dépensé 1212915 £ entre mars et septembre pour des mesures de sécurité Covid, dont 33250 £ pour déplacer des meubles pour permettre la distanciation sociale et 8933 £ sur la restitution des prêts de bibliothèque. Plus de 64 000 £ ont été dépensés pour une couverture de sécurité supplémentaire et 39 000 £ pour du personnel de nettoyage supplémentaire. Un porte-parole d’Universities UK a déclaré que les universités avaient dépensé beaucoup plus qu’une année «normale» pour les mesures de sécurité Covid, l’enseignement en ligne, l’apprentissage supplémentaire des étudiants et le soutien au rattrapage, ainsi que le soutien à la santé mentale et au bien-être. Un rapport de l’Institute for Fiscal Studies plus tôt cette semaine a averti que les universités sont confrontées à une augmentation des coûts de pension en raison de la pandémie et pourraient également voir leurs revenus en souffrir si un grand nombre d’étudiants abandonnent leurs études. Le porte-parole d’Universities UK a ajouté: «Dans l’examen des dépenses, nous devons voir le gouvernement s’assurer qu’il n’y a pas de réduction du financement en termes réels par étudiant universitaire et augmenter les dépenses pour soutenir le bien-être des étudiants. Nous aimerions également voir le gouvernement s’engager à financer des changements transformateurs dans l’enseignement supérieur afin de renforcer la croissance régionale, de renforcer l’activité économique et d’améliorer les chances de vie des individus. »

