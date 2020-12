Les universités anglaises ont demandé d’étaler le retour des étudiants au Nouvel An sur cinq semaines pour arrêter les épidémies de Covid

Les universités anglaises devraient échelonner le retour des étudiants sur les campus sur cinq semaines au cours de la nouvelle année pour éviter une deuxième vague d’épidémies sur les campus, a déclaré le gouvernement. Le ministère de l’Éducation a déclaré que les universités devraient également proposer des tests de dépistage du coronavirus à tous leurs étudiants à leur retour après la période des fêtes. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Les directives publiées par le DfE indiquent du 4 au 18 janvier que les étudiants en médecine, ainsi que ceux en stage ou en cours pratiques nécessitant un enseignement en personne, devraient revenir en ligne avec leurs dates de début prévues. Les cours restants devraient être offerts en ligne dès le début du trimestre afin que les étudiants puissent poursuivre leurs études à domicile. En savoir plus Les universités perdent des milliers de livres sterling en cours de STEM en raison de l’érosion du financement par les coupes et l’inflation Tests Covid À partir du 25 janvier, tous les autres étudiants devraient commencer à revenir progressivement sur une période de deux semaines, tous les étudiants devant être rentrés d’ici le 7 février. Les directives indiquent que toutes les universités devraient donner aux étudiants deux tests de «flux latéral», à trois jours d’intervalle, pour aider à identifier et à isoler les étudiants qui peuvent être des porteurs asymptomatiques. Le gouvernement a également annoncé un fonds ponctuel pouvant atteindre 20 millions de livres sterling pour aider les étudiants en difficulté financière. Michelle Donelan souhaite une réponse «concertée» au virus Michelle Donelan, ministre des universités, a déclaré: «La santé et le bien-être des étudiants, du personnel et des communautés locales est toujours notre principale préoccupation et ce plan permettra un retour plus sûr pour tous les étudiants. Mais nous devons le faire de manière à minimiser le risque de transmission. «Je sais que les étudiants ont dû faire des sacrifices cette année et ont dû faire face à un certain nombre de défis, mais ce retour échelonné aidera à protéger les étudiants, le personnel et les communautés. Le DfE a déclaré que les universités devraient également envisager de donner la priorité aux étudiants qui pourraient avoir besoin de retourner sur le campus plus tôt, par exemple parce qu’ils n’ont pas accès à un logement ou à un espace d’étude approprié. Le plan du retour du Nouvel An précède l’ouverture d’une «fenêtre de voyage» jeudi, permettant aux étudiants de rentrer chez eux entre le 3 et le 9 décembre pour Noël.