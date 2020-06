Les unités factices révèlent les trois différentes tailles d’écran 5G Apple iPhone 12

Quand vous pensez aux mannequins d’iPhone d’Apple, vous pensez à Sonny Dickson. L’Australien a fait irruption sur la scène comme un adolescent en 2013 partageant des images de iPhone 5s et Unités de maquette iPhone 5c et a depuis transmis des informations fiables. Aujourd’hui, Dickson a tweeté les premiers modèles factices des trois tailles d’écran de l’iPhone 12 (5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces). Bien sûr, nous prévoyons toujours qu’Apple lancera quatre téléphones 5G en septembre, y compris le iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Nous avons quatre téléphones sur trois tailles d’écran, car l’iPhone 12 Plus et l’iPhone 12 Pro auront tous deux des écrans de 6,1 pouces. La différence entre les deux sera probablement la configuration de l’appareil photo et peut-être une batterie plus grande, plus de mémoire et une meilleure autonomie sur l’iPhone 12 Pro.

Les mannequins de l’iPhone 12 de Dickson « confirment » la conception du retour en arrière de la série iPhone 12



Les mannequins montrent les côtés plats que les nouveaux iPhones arboreraient apparemment donnant aux modèles 2020 un look de retour qui ressemble à la iPhone 4. Avec l’écran bord à bord et l’encoche, le La gamme iPhone 12 aura un rapport écran / corps plus élevé que l’iPhone 4, donnant aux combinés à venir un look plus élégant et plus moderne. Nous devons souligner que Dickson lui-même n’est pas sûr à 100% des caméras arrière et de la taille et de l’apparence de l’encoche, mais qu’il est confiant quant au châssis des modèles factices

Les quatre téléphones devraient être alimentés par le chipset Bionic A14 de 5 nm avec 15 milliards de transistors dans chaque puce. L’A13 Bionic, le composant actuellement utilisé par Apple sur la série iPhone 11, est produit par TSMC en utilisant son processus de 7 nm et contient 8,5 milliards de transistors. Plus il y a de transistors dans une puce, plus ils sont puissants et économes en énergie. Les deux modèles Pro doivent disposer de l’écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que l’écran se mettra à jour 120 fois en une seconde pour un défilement plus fluide et une animation de jeu vidéo améliorée.

On pense également que les modèles Pro sont livrés avec 50% de mémoire en plus (6 Go de RAM LPDDR5) que les combinés standard et pour la première fois, la configuration de base de l’iPhone comprendra 128 Go de stockage. Des rumeurs concernant les caméras arrière ont été dissipées, certains informateurs appelant à l’inclusion du capteur de profondeur LiDAR basé sur le temps de vol sur les quatre téléphones. D’autres soulignent une image CAD récemment divulguée pour prouver que seul l’iPhone 12 Pro Max offrira le capteur supplémentaire. Introduit sur les tablettes iPad Pro 2020, le capteur LiDAR calcule le temps nécessaire à un faisceau infrarouge pour rebondir sur le sujet et revenir au capteur. Armé de ces données, le capteur peut offrir aux utilisateurs des capacités AR améliorées et des flous bokeh améliorés sur les portraits.

Les nouveaux iPhones comporteront soi-disant le modem Qualcomm Snapdragon X60 5G; la puce prend en charge les signaux sous-6 GHz et mmWave 5G. Cependant, certains analystes pensent que seuls les modèles Pro fonctionneront avec les signaux 5G mmWave plus rapides. Cela signifie que les abonnés de T-Mobile qui souhaitent un iPhone 5G cette année pourraient se limiter à acheter les modèles standard moins chers. En effet, seule une petite partie du réseau 5G de T-Mobile utilise actuellement le spectre mmWave. Et seule une petite partie du pays peut utiliser le réseau 5G de Verizon pour le moment. Bien qu’il y aura toujours des consommateurs qui devront posséder les derniers et meilleurs modèles d’iPhone, et que les vitesses 5G plus rapides sont impressionnantes, pas trop d’utilisateurs d’iPhone 5G auront la possibilité de télécharger une vidéo en un clin d’œil cette année.

La combinaison de la 5G et du taux de rafraîchissement de 120 Hz de ProMotion est certainement un tueur de batterie. Apple augmenterait les capacités de la batterie sur les iPhones 2020 avec l’iPhone 12 Pro Max, censé arborer une batterie de 4400mAh. Ce serait une hausse de 10,8% par rapport à la batterie de l’iPhone 11 Pro Max; ce dernier a déjà ravi les utilisateurs de sa remarquable longévité.