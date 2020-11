Les unités factices des modèles 5G Samsung Galaxy S21 fuient

Alors que nous entrons dans la fin du mois de novembre, il est temps de réfléchir à la prochaine série de smartphones pour capter notre attention. Ce serait le Série Samsung Galaxy S21 composée du Galaxy S21, du Galaxy S21 Plus et du Galaxy S21 Ultra. Twitter Tipster Ice Universe (@UniverseIce) a diffusé des images de trois unités factices. Vous remarquerez peut-être que les modules de caméra à l’arrière des mannequins sont un peu différents de ceux des unités 2020 car ils s’enroulent autour du bord du téléphone. On pense que le Galaxy S21 Ultra est le seul modèle des trois à présenter un écran incurvé.

Unités factices pour la surface Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 + et Galaxy S21



Le produit phare haut de gamme de Samsung 2021 pourrait être équipé d’un écran LPTO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Développé par Apple, l’oxyde polycristallin à basse température permet à un appareil de changer dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran à une vitesse plus lente lorsque la technologie n’est pas nécessaire. Par exemple, avec LTPO, un Galaxy S21 Ultra pourrait avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide et une animation de jeu. À ce rythme, l’affichage se met à jour 120 fois par seconde. Mais comme vous vous en doutez, le fonctionnement de l’écran à 120 Hz épuisera la batterie assez rapidement. Mais avec LTPO, l’affichage peut réduire le taux de rafraîchissement lorsqu’une vitesse plus rapide n’est pas nécessaire. Utilisé pour la première fois sur le Galaxy S20 Ultra de cette année, en mode veille, le taux de rafraîchissement de l’écran peut descendre jusqu’à 1 Hz.

Les trois téléphones seront alimentés par des puces de 5 nm. Aux États-Unis, au Canada et en Chine, nous devrions voir le Snapdragon 875 sous le capot tandis que dans la plupart des autres pays, le Samsung Exynos 2100 pilotera la ligne phare. Sammy augmente le taux de contraste et la luminosité de l’écran de la ligne. La configuration de la caméra arrière sur le Galaxy S21 Ultra sera dirigée par la caméra 108MP de deuxième génération qui, avec le binning de pixels, fournit des images nettes de 12MP. Le module comprend également un appareil photo ultra-large 12MP et un appareil photo téléobjectif 10MP. Le zoom spatial 100x qui a fait ses débuts sur le Galaxy S20 Ultra mais qui a été abandonné en raison de ses mauvaises performances sur le Galaxy Note 20 Ultra, revient sur le Galaxy S21 Ultra. Sammy espère que la taille de pixel 130% plus grande et l’utilisation de l’autofocus à double pixel sur les deux appareils photo à zoom amélioreront l’apparence des images Space Zoom. Il y aura également un système de mise au point automatique au laser.

Les Galaxy S21 + et Galaxy S21 conserveront bon nombre des mêmes spécifications que celles utilisées sur les modèles Galaxy S20 + et Galaxy S20 de cette année, y compris les écrans de 6,7 pouces et 6,2 pouces respectivement. La résolution sur les deux panneaux est réduite de QHD + à FHD +. De plus, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 n’utiliseront pas d’affichage LTPO, ce qui signifie que lorsqu’il est activé, le taux de rafraîchissement de 120 Hz ne peut pas être modifié dynamiquement. Cela signifie que le seul moyen d’économiser la durée de vie de la batterie sur ces deux modèles phares sera de désactiver le taux de rafraîchissement de 120 Hz et de maintenir le taux à une vitesse de 60 Hz. La capacité de la batterie sur les trois modèles pourrait commencer avec la plus grande capacité à 5000mAh pour le Galaxy S20 Ultra, 4800mAh sur le Galaxy S21 + et 4000mAh à l’intérieur du Galaxy S21.

Les images des modèles factices diffusées par Ice Universe ne nous donnent pas un aperçu que nous pouvons utiliser à des fins de comparaison. On peut dire que selon le pronostiqueur, le menton et la lunette latérale sont de la même taille et que la lunette du menton est la plus étroite de l’histoire des téléphones mobiles. Et nous devons souligner que si Samsung ne livre pas de Galaxy Note 21 cette année, la série Galaxy S21 est beaucoup plus à risque cette année que la seule série de combinés phare du fabricant.