Les tweets de Donald Trump restreints par Twitter pour avoir diffusé des allégations électorales américaines potentiellement «  trompeuses  »

Twitter a agi rapidement contre Donald Trump, restreignant un certain nombre de ses tweets pour avoir diffusé des déclarations potentiellement inexactes sur l’élection truquée, en moins d’une heure.Mr Trump, qui a exprimé son opposition aux bulletins de vote par correspondance, a tweeté une citation d’un image partagée par un expert de droite affirmant qu’une mise à jour a donné à Joe Biden 100% des nouveaux votes. Les votes sont toujours comptés dans tout le pays, c’est pourquoi les chiffres ont changé au cours de la journée. Les experts ont souligné que ce qui ressemble à de grands changements dans le vote sont très probablement des fautes de frappe temporaires dans le processus sous pression entre les compteurs de vote partageant des informations avec les entrées de données – pas un signe de fraude électorale. restreint par Twitter pour avoir été «trompeur au sujet d’une élection ou d’un autre processus civique», M. Trump a déclaré qu’il dirigeait solidement dans des États clés, mais que cela avait «par magie» disparu. «Hier soir, je dirigeais, souvent solidement, dans de nombreux États clés, dans presque tous les cas dirigés et contrôlés par les démocrates», a-t-il écrit. Les dernières mises à jour clés sur les résultats des élections américaines de 2020 «Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie à mesure que les bulletins de vote par surprise étaient comptés. TRÈS ÉTRANGE, et les «sondeurs» l’ont complètement et historiquement faux! »Les sondages donnent à M. Biden confortablement une longueur d’avance pendant des mois, mais alors que les résultats semblent plus serrés que prévu, une perte potentielle de M. Trump n’est pas aussi sauvage qu’il le suggère. Twitter a qualifié les tweets de Trump d’allégations trompeuses (Photo: AFP) Depuis des mois, Twitter a étiqueté et réduit la portée des tweets contenant des allégations non vérifiées ou fausses sur la fraude électorale. M. Trump et son équipe ont lancé une campagne contre le vote par correspondance bien avant le début des élections, tentant de saper la confiance dans le système électoral.La société de médias sociaux a ajouté des étiquettes similaires à plusieurs tweets de Mike Roman, directeur de la campagne Trump du jour des élections. Dans un tweet étiqueté avec un avis indiquant: «En savoir plus sur les efforts de sécurité électorale des États-Unis pour 2020», M. Roman a affirmé que les responsables électoraux démocrates interdisaient les observateurs du scrutin de M. Trump à Philadelphie. «Le vol est lancé!», A-t-il tweeté. M. Trump a partagé les mêmes messages sur Facebook, ce qui n’a pas restreint les messages, mais a plutôt ajouté des liens vers des informations précises sur l’élection, en disant: «Les résultats finaux peuvent être différents du vote initial, car le décompte des bulletins de vote pendant des jours ou des semaines après la clôture du scrutin Alors qu’il affirme que l’élection est truquée, M. Trump a également fait une fausse déclaration de victoire à l’élection présidentielle américaine alors qu’il restait encore des millions de voix à compter. Il a appelé à l’arrêt du décompte des voix – et a signalé il était prêt à s’adresser à la Cour suprême des États-Unis pour s’assurer de rester à la Maison Blanche.

