Les travaillistes devront «  convaincre  » pour soutenir le gouvernement sur un système à plusieurs niveaux au milieu de la rébellion conservatrice, dit Lisa Nandy

Les travaillistes devront être convaincus de soutenir le système de paliers du gouvernement alors que les députés conservateurs expriment leur intention de se rebeller, a déclaré Lisa Nandy.Le Premier ministre a mis en colère de nombreux membres de son parti avec un plan visant à imposer des restrictions strictes dans une grande partie de l’Angleterre lors du verrouillage national. se termine mercredi et pourrait avoir du mal à faire adopter les mesures par le Parlement mardi.Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruitPour persuader les députés, Boris Johnson a écrit une lettre à ses collègues conservateurs disant que le règlement contiendrait une clause d’extinction – ou une date d’expiration – de Le 3 février, les députés ont eu la possibilité de voter pour les prolonger.Bien que M. Johnson puisse finir par compter sur le soutien d’autres parties pour adopter les mesures, la secrétaire aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a déclaré que ce n’était toujours pas un accord conclu. Elle a déclaré à The Andrew Marr Show de BBC One: «La raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement de publier les critères sur lesquels ces décisions sont prises est que si les gens ne ressentent pas cela ces décisions sont justes et que toutes les régions du pays sont traitées équitablement, je ne pense pas que les gens les suivront. « Si nous demandons aux gens de faire cela, nous avons besoin de clarté sur ces critères. » La raison pour laquelle je Je ne m’engage pas à voter pour ces mesures parce que nous ne sommes pas convaincus pour le moment qu’elles sont suffisantes ou réalisables. «Il n’est pas trop tard pour que le gouvernement nous en convainque, mais c’est ce qu’il doit faire dans les prochaines 48 heures. Ils n’ont même pas encore publié les règlements, sans parler des évaluations d’impact économique ou sanitaire. »Cependant, elle a dit qu’il n’est« pas trop tard »pour que le gouvernement donne les assurances dont les travailleurs ont besoin. Lire la suite Boris Johnson lutte pour contenir la révolte des conservateurs contre le système à plusieurs niveaux de restrictions des coronavirus en Angleterre Plusieurs hauts conservateurs ont exprimé leur opposition au plan, y compris le président du Comité de 1922, Sir Graham Brady, qui a déclaré qu’il voulait voir les gens «traités comme des adultes» et en Le gouvernement a annoncé qu’il réexaminerait les paliers des zones locales tous les quinze jours et présenterait les règlements au Parlement après le quatrième examen le 27 janvier, qui déterminera si le système de paliers reste en place jusqu’à la fin du mois de mars. Le ministre Boris Johnson a fait appel à ses collègues conservateurs (Photo: Yui Mok / PA Wire) M. Johnson a confirmé que le premier examen de ce type, le 16 décembre, tiendrait compte des points de vue des directeurs locaux de la santé publique, avec une décision finale sur l’existence de domaines devrait changer les niveaux établis lors d’un comité du Cabinet. Les changements entreraient en vigueur le 19 décembre. Dans un autre rameau d’olivier aux députés, le Premier ministre s’est engagé à publier plus de données et à décrire les circonstances qui doivent changer pour qu’une région descende d’un niveau, ainsi qu’une analyse de la santé, de l’économie et les impacts sociaux des mesures prises pour supprimer le coronavirus «Temps perdu» Mme Nandy a également souligné que les restrictions sont désormais nécessaires après que les conservateurs ont «perdu» du temps plus tôt cette année, déclarant: «Nous n’avons jamais voté contre les restrictions sanitaires. Tout au long de ce virus, il a été absolument clair que nous avons besoin de restrictions sanitaires. « Certaines des restrictions que nous avons maintenant dont nous avons besoin, franchement, parce que le gouvernement a gaspillé l’été, ils n’ont toujours pas le contrôle de Test, Trace et Isolate. » Elle a dit à Marr: « Nous n’allons certainement pas opposons notre visage aux restrictions sanitaires recommandées par Sage et par les conseillers scientifiques. Ce que nous voulons nous assurer, c’est qu’ils sont réellement réalisables. »Selon les nouvelles règles, seules l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly seront soumises aux contrôles de niveau 1 les plus légers, tandis que de larges pans des Midlands, au nord L’Est et le Nord-Ouest font partie du niveau 3 le plus restrictif. Au total, 99% de l’Angleterre entreront aux niveaux 2 ou 3, avec des restrictions strictes sur les bars et les restaurants et une interdiction pour les ménages de se mélanger à l’intérieur lorsque le verrouillage national de quatre semaines sera levé. Mercredi.Mr Johnson a reconnu vendredi que les gens se sentaient «frustrés», en particulier dans les zones à faible taux d’infection qui sont désormais confrontées à des restrictions plus strictes qu’avant le verrouillage.