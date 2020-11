Les travailleurs s’ouvrent aux nouveaux réacteurs nucléaires pour tenter d’atteindre les objectifs de zéro net du Royaume-Uni

Le travail est ouvert à la construction de nouvelles centrales nucléaires, comme Sizewell C dans le Suffolk, dans le but d’atteindre les objectifs de zéro net du pays si cela est économiquement sain, a déclaré Ed Miliband. Le secrétaire aux affaires fantômes a appelé le gouvernement à produire un plan sur l’utilisation de l’énergie nucléaire pour l’aider à respecter ses engagements zéro carbone. M. Miliband a également averti que Downing Street faisait trop peu pour répondre à «l’urgence de l’emploi» causée par la pandémie de Covid-19 et il a exhorté Boris Johnson à inaugurer une «reprise verte» de la crise causée par le virus. Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruitOuvert au nouveau nucléaireLes ministres seraient sur le point de conclure un accord qui verra un nouveau réacteur construit à Sizewell dans un mouvement que le gouvernement espère aidera à réduire les émissions de CO2 et à créer des emplois indispensables dans la région. Et M. Miliband a suggéré que le programme pourrait être soutenu par les travaillistes s’il était jugé viable. «Nous sommes ouverts au nouveau nucléaire», a-t-il dit à i. «Il s’agit d’avoir un plan et d’en examiner les aspects économiques. Nous évaluerons toutes les propositions que le gouvernement fera. »L’ancien chef travailliste a également mis le premier ministre au défi de créer 400 000 nouveaux emplois, y compris dans le secteur manufacturier, dans le cadre de la transition vers une économie plus propre pour l’environnement. Les travaillistes demandent au gouvernement d’avancer 30 milliards de livres sterling de son budget d’investissement en capital promis de 100 milliards de livres sterling à dépenser dans les industries à faible émission de carbone au cours des 18 prochains mois. «Il y a du travail à faire et il y a des gens qui réclament des emplois. C’est un bon rapport qualité-prix parce que nous allons devoir dépenser cet argent de toute façon », a-t-il déclaré. Ed Miliband, secrétaire aux affaires fantôme du Labour (Photo: Chambre des communes / PA Wire) L’argent serait dépensé pour créer 400 000 nouveaux emplois, ainsi que pour recycler ceux qui ont perdu leur emploi depuis que la pandémie Covid a frappé. Le Parti travailliste a également appelé à une Banque nationale d’investissement qui garantirait que les dépenses publiques servent à atteindre l’objectif zéro net du pays.M. Miliband a également attaqué l’engagement financier de M. Johnson en faveur d’une économie à faible émission de carbone depuis son entrée au n ° 10, marquant sa récente annonce de transformer le Royaume-Uni en «L’Arabie saoudite de l’énergie éolienne» comme «rhétorique». «Il a annoncé 160 millions de livres sterling au cours des 10 prochaines années. Si vous parlez à l’industrie, c’est une fraction absolue de ce qui est nécessaire pour y parvenir », a-t-il déclaré. Il a ajouté: «Alors que d’autres pays ouvrent la voie avec une reprise verte, la Grande-Bretagne hésite. Il est temps de mettre fin au tramage et à l’inaction, et de commencer à livrer maintenant. »Plus que Biden M. Miliband a également averti que le Royaume-Uni ne pouvait pas compter sur l’élection de Joe Biden comme prochain président américain pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de CO2. «Il est extrêmement important que nous remettions l’Amérique sur la scène climatique. Cela ne peut pas être surestimé », a-t-il déclaré. «Mais même la victoire de Joe Biden signifie toujours que la COP26 à Glasgow est un moment vraiment crucial et nécessite beaucoup de poids diplomatique et politique de la part du gouvernement. «Il y a des défis énormes en termes de science, en termes de ce que nous devons livrer d’ici la COP26.»

