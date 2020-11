Les travailleurs migrants clés de Covid-19 devraient obtenir un accès rapide à la citoyenneté britannique, recommande le groupe de réflexion conservateur

Les travailleurs clés de Covid-19 de l’étranger devraient pouvoir obtenir la citoyenneté britannique accélérée, a recommandé un groupe de réflexion conservateur de premier plan alors que le gouvernement fait face à des pressions pour équilibrer son nouveau système de migration rigoureux avec des règles de citoyenneté plus accueillantes. par les conservateurs centristes, appelle également à une réduction des frais de citoyenneté pour les migrants à faible revenu et à une nouvelle loi permettant aux enfants d’immigrants nés au Royaume-Uni de devenir britanniques plus facilement. moyens de mieux intégrer les migrants dans la société, tout en remplaçant la libre circulation de l’UE par un système de migration basé sur des points et en renforçant le régime des demandeurs d’asile.Dans un rapport à paraître cette semaine, Bright Blue – dont le conseil consultatif comprend Matt Hancock et Michael Gove – recommandent qu’à la lumière de la pandémie de coronavirus, les travailleurs clés soient autorisés à postuler au Royaume-Uni après deux ans de résidence plutôt que cinq, avec leurs honoraires considérablement réduits. Contribution des migrantsL’auteur Phoebe Arslanagić-Wakefield a déclaré: «La pandémie de Covid-19 a mis en relief la contribution nationale du million de travailleurs étrangers clés du Royaume-Uni. Honteusement, le caractère prohibitif et rentable des frais de résidence et de citoyenneté facturés par le ministère de l’Intérieur peut mettre la citoyenneté hors de leur portée. »Un sondage commandé par le groupe de réflexion et mené par Opinium révèle qu’une majorité de personnes pensent que c’est important pour les immigrants qui vivent en permanence au Royaume-Uni pour obtenir la citoyenneté à terme, tandis que 78% estiment que les frais existants devraient être réduits pour les migrants travaillant dans le NHS ou les services sociaux.L’enquête révèle également que 53% sont en faveur de la «citoyenneté fondée sur le droit de naissance», le système en vigueur aux États-Unis, toute personne née dans le pays est automatiquement un citoyen, indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire de ses parents. Lire la suite Le Royaume-Uni fait face à une grave pénurie de compétences alors que le dirigeant des maisons de retraite assimile la politique d’immigration à une « violation des droits de l’homme » Bright Blue suggère que les enfants nés et élevés en Grande-Bretagne par des migrants non britanniques devraient pouvoir éviter les frais de demande de citoyenneté de 1012 £, qui risque actuellement de «laisser les enfants qui ont vécu toute leur vie en Grande-Bretagne dans l’incertitude» si leurs familles n’ont pas les moyens de payer. Une source proche de Priti Patel a confirmé que la ministre de l’Intérieur tenait à encourager l’intégration des migrants alors même qu’elle limitait les effectifs globaux et prend une position plus ferme sur les demandeurs d’asile qui traversent la Manche en petits bateaux. La source a déclaré à i: «Nous avons toujours dit que notre système d’asile et d’immigration devrait être ferme et juste, et nous examinerons tout ce qui contribue à cet objectif.» James Crouch d’Opinium a déclaré: «Les attitudes du public envers la citoyenneté sont plus complexes. que nous lui accordons du crédit, mais il est clairement admis que le système actuel mérite d’être réformé. »

