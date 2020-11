Les travailleurs de la construction «  menacés  » par des pratiques dangereuses alors que l’industrie voit un pic de transmission Covid

Les travailleurs de la construction fonctionnent toujours sans protections adéquates, a déclaré un syndicat, alors qu’un conseiller scientifique du gouvernement avait mis en garde contre les niveaux élevés de transmission de coronavirus dans l’industrie.Le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré qu’il avait été «surpris» par les taux de transmission dans le secteur de la construction. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i. S’adressant à Sky’s Sophy Ridge dimanche, il a déclaré: «Vous auriez pensé que travailler à l’extérieur ne serait pas un risque, mais beaucoup de gens dans la construction travaillent actuellement à l’intérieur avant que les bâtiments ne soient sécurisés par Covid. « L’industrie de la construction s’est avérée être un risque que j’ai été surpris de voir. » Le syndicat des travailleurs Unite a déclaré que les taux de transmission élevés étaient probablement dus à l ‘ »échec » de établir des procédures d’exploitation sûres sur le site.Avec un risque considérable Il y a eu de nombreux avertissements concernant les conditions de travail dangereuses (Photo: Rui Vieira / PA Wire) Jerry Swain, responsable national d’Unite pour la construction, a déclaré: «Dès le début de la pandémie, Unite a averti que les travailleurs de la construction couraient un risque considérable.» Cette situation a été encore aggravée par les procédures d’exploitation du site publiées par le Conseil de direction de la construction, auquel le gouvernement alimente, qui n’a pas réussi à répondre à la nécessité de l’utilisation obligatoire des masques lorsque les travailleurs ne peuvent pas travailler de manière socialement distanciée, ce que Unite a continué d’exiger. «Cet échec a probablement contribué au taux de transmission élevé et a sérieusement sapé le social des messages de distanciation, qui sont vitaux pour protéger les travailleurs. »M. Swain a déclaré que bien que des pratiques de sécurité Covid aient été mises en place sur des sites plus importants, ces mesures sur les petits sites et dans le secteur domestique étaient« soit faibles, soit inexistantes ». Il a ajouté: «De vastes pans de l’industrie fonctionnent par le biais de faux indépendants ou de travail intérimaire où les travailleurs n’ont aucun droit à l’emploi et les mandats sont courts. «Avec l’augmentation du chômage, les travailleurs craignent que s’ils soulèvent des inquiétudes, ils verront leur contrat résilié et auront du mal à trouver un nouvel emploi.» (Professeur Semple) a raison de dire qu’une grande partie des travaux de construction est entreprise à l’intérieur, souvent dans des zones mal ventilées et le risque «Depuis le début de la pandémie, Unite a fait valoir que les employeurs de la construction doivent veiller à ce que les travailleurs soient protégés du moment où ils quittent leur domicile jusqu’au moment où ils rentrent chez eux la nuit. Le niveau accru de transmission dans le secteur démontre que cela ne se produit tout simplement pas. »Reportage supplémentaire de Press Association.

Axess Industries Benne basculante charge lourde Finition Peinte Volume 300 L Benne caractérisée par son point de rotation et la répartition de la charge.Benne très équilibrée qui bascule manuellement.Soudée de façon à être étanche à l'eau et à l'huile.De construction robuste,...

Axess Industries Benne basculante grand volume Finition Peinte Volume 3000 L Benne basculante grand volume de 3000 à 5000 litres.Construction solide renforcée par des parois latérales profilées.Appuis triangulaires afin de permettre un basculement et un redressement contrôlés.Le châssis est renforcé et muni de fou...

Axess Industries Benne distributrice couchée Ouverture à Levier Volume 150 L Benne à béton distributrice couchée à déversement latéral. Très pratique pour un chargement sous une bétonnière. Faible hauteur de chargement en position couchée de 620 à 1200 mm. L'ouverture se fait par levier (par défaut) ou par volant. Une ouverture de 340 à 500 mm de diamètre. Livrée au choi...

Axess Industries Benne distributrice couchée Ouverture à Levier Volume 150 L Benne à béton distributrice couchée à déversement latéral. Très pratique pour un chargement sous une bétonnière. Faible hauteur de chargement en position couchée de 620 à 1200 mm. L'ouverture se fait par levier (par défaut) ou par volant. Une ouverture de 340 à 500 mm de diamètre. Livrée au choi...

Axess Industries Vestiaire multicases 2 cases superposées - L 300 mm grande hauteur Nbre de ... Construction durable en métal soudé.Colonnes divisées en 2 casiers à porte individuelle.Porte avec renforts montée sur pivots avec tampon anti bruit.Fixation au mur possible par l'arrière.Ouverture de porte à droite et à 115°.Tringle porte-cintre avec crochet dans chaque section.Aération standard...

Axess Industries Vestiaire multicases 2 cases superposées - L 400 mm grande hauteur Nbre de ... Vestiaire monobloc grande hauteur (1950mm). Construction durable en métal soudé.Colonnes divisées en 2 casiers à porte individuelle.Porte avec renforts montée sur pivots avec tampon anti bruit.Fixation au mur possible par l'arrière.Ouverture de porte à droite et à 115°.Tringle porte-cintres dans ...