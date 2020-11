Les traitements contre les puces courants pour les chats et les chiens «  polluent les rivières  » et tue un grand nombre d’insectes, selon une étude

Les propriétaires d’animaux utilisent tellement de pesticides pour éliminer les puces de leurs chats et chiens que cela pollue les rivières – tuant un grand nombre d’insectes et d’autres animaux sauvages, suggère une étude.Dans la plupart des cas, les produits chimiques semblent pénétrer dans les rivières par les égouts comme des millions. des animaux sont baignés dans des traitements contre les puces jusqu’à une fois par mois, souvent inutilement, selon l’étude. Les chercheurs ont découvert que le fipronil, un pesticide contre les puces très toxique pour les insectes, était présent dans 98% des pays. échantillons d’eau qu’ils ont analysés dans 20 rivières anglaises en Angleterre. En moyenne, les niveaux de fibpronil étaient cinq fois la limite de sécurité acceptée, tandis que les niveaux de fipronil sulfone – créés lors de la dégradation du produit chimique – étaient 38 fois la limite de sécurité acceptée. dans 98% des échantillons d’eau (Photo: NICOLAS TUCAT / AFP / Getty) Un autre pesticide courant, appelé imidaclopride, a été trouvé dans 66% des rivières – posant un risque environnemental élevé dans sept des 20 rivières échantillonnées, le En plus de tuer les insectes, les pesticides contre les puces nuisent aux populations de poissons, chauves-souris, oiseaux et amphibiens qui s’en nourrissent. «La découverte que nos rivières sont régulièrement et chroniquement contaminées par ces deux produits chimiques et des mélanges de leurs produits de dégradation toxiques est profondément troublant », a déclaré le professeur Dave Goulson, de l’Université du Sussex. Il a déclaré que de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie administrent fréquemment à leurs animaux des traitements contre les puces à titre prophylactique ou préventif, mesure qui n’est tout simplement pas nécessaire. Besoin de réduire l’utilisation «La situation pourrait être améliorée en empêchant l’utilisation prophylactique. La plupart des chiens et des chats n’ont pas de puces la plupart du temps », a-t-il déclaré.« J’aimerais voir un mouvement vers des alternatives non toxiques telles que la dimenthicone. Le simple fait de laver le lit régulièrement pour tuer les puces larvaires fonctionne très bien pour mon chien », a déclaré le professeur Coulson. L’étude est publiée dans la revue Science of the Total Environment.Selon la Direction des médicaments vétérinaires (VMD), qui a financé la recherche, il y a 66 produits vétérinaires autorisés contenant du fipronil au Royaume-Uni et 21 contenant de l’imidaclopride, seuls ou en association avec d’autres parasiticides. Porter des colliers traités Il s’agit notamment de solutions spot-on, de sprays topiques et de colliers imprégnés de l’ingrédient actif.Bien que certains de ces produits ne puissent être achetés qu’avec une prescription vétérinaire, d’autres peuvent être achetés sans ordonnance dans les animaleries, supermarchés, pharmacies et en ligne. De nombreux propriétaires d’animaux reçoivent un traitement préventif contre les puces et / ou les tiques tout au long de l’année de leur cabinet vétérinaire par le biais de plans de soins de santé.

