«Les tourtereaux»: date de sortie, intrigue, distribution et tout ce que les fans doivent savoir!

Les Lovebirds est un film rom-com américain des Paramount Pictures. Cela tourne autour d’un jeune couple qui s’implique involontairement dans un mystère de meurtre lorsqu’ils font face à des tensions dans leur relation. Le film vous emmène dans une balade joyeuse tout en naviguant à travers de graves problèmes auxquels la paire est confrontée. Le film met en vedette Kumail Nanjiani et Issa Rae dans les rôles principaux.

«Les tourtereaux»: date de sortie

La dernière comédie romantique est sortie sur Netflix en mai 2020.

Le film à venir est écrit par nul autre que Aaron Abrams avec l’aide de Brendan Gill. Le film est réalisé par Michael Showalter. En ce qui concerne la production, alors que Netflix fournit son soutien indéfectible, c’est aussi Paramount Pictures, qui avait des plans originaux pour lancer le film mais n’a pas pu le faire. Il semble qu’ils faisaient face au retard sur la situation actuelle du coronavirus. On s’attendait à ce qu’ils sortent le film le 3 avril 2020. Cependant, la fonctionnalité a subi un retard et il semble qu’ils aient décidé d’aller de l’avant avec la date de lancement de Netflix. Ce n’est pas une perte totale pour le film si Netflix a décidé de l’acquérir.

Date de sortie de Lovebirds Netflix

Les Lovebirds devraient être lancés sur Netflix le 22 mai 2020. En plus de le sortir dans les salles, Paramount Pictures avait également prévu de lancer le film au festival du film de South By South West. Cependant, la même chose a été annulée en raison de la situation actuelle du coronavirus.

Terrain

Le synopsis officiel déclare: «Un couple vit un moment décisif dans sa relation où il est involontairement impliqué dans un mystère de meurtre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à une autre, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre à la nuit. »

Distribution:

Nous avons les membres suivants dans le casting principal de Lovebirds:

Kumail Nanjani devrait jouer le rôle de Jibran. Il est connu pour des films comme Stuber et The Big SickIssa Rae pour jouer le rôle de Leilani. Elle est connue pour ses rôles dans Little and Insecure.Kyle Bornheimer devrait jouer le rôle de Brett.Andrene Ward-Hammon pour jouer le rôle de l’officier Martin.Kelly Murtagh pour jouer le rôle d’Evonne.Moses Storm pour jouer le rôle de Steve.

