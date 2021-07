Les Touristes : Mission sauveteurs en mer (TF1), Arthur embarque les nouveaux Touristes à Saint-Tropez

Ce samedi, Arthur et sa petite bande de Touristes nous emmènent de nouveau vivre une nouvelle aventure dans « Les Touristes : Mission sauveteurs en mer ». Et cette fois-ci, c’est à Saint-Tropez que le célèbre animateur embarque sa nouvelle troupe pour devenir Sauveteurs Secouristes de la SNSM. Après une immersion totale en plein cœur d’un lycée agricole en Haute-Savoie, les Touristes vont maintenant devoir enfiler leurs maillots de bain pour nous divertir ce 24 juillet à 21H05 sur TF1. Pendant trois jours et deux nuits, Cartman, Florent Peyre et les nouveaux invités vont devoir apprendre les gestes qui peuvent sauver une vie. Nous avons donc décidé de vous détailler tout ce qu’il y a à savoir sur cette émission de samedi.

Que s’est-il passé durant la petite escapade agricole ?

Comme vous le savez peut-être déjà si vous avez suivi le précédent numéro du 9 juillet dernier, « Les Touristes : Mission agriculteurs », Arthur et ses touristes ont eu la chance de pouvoir suivre une formation accélérée de 3 jours au lycée agricole de Contamine-sur-Arve, en Haute-Savoie.

Booder, Cartman, Virginie Hocq, Iris Mittenaere, Florent Peyre et Ahmed Sylla ont dû se plier aux règles de l’établissement avec d’autres élèves et les enseignants. Grâce à cette petite virée en campagne, les six invités ont pu apprendre beaucoup de choses sur l’un des plus beaux métiers du monde, être agriculteurs.

On leur a ainsi appris à conduire un tracteur, fabriquer les produits de la ferme, s’occuper d’un troupeau de moutons ou même fabriquer un fer à cheval. Tout cela évidemment dans la bonne humeur et le rire. Ils ont également dû apprendre à apprivoiser les animaux de la ferme et cela a été surement la tâche la plus difficile pour nos Touristes, la traite des vaches, les soins animaliers et aussi la préparation des bêtes pour un concours de beauté se déroulant lors des salons agricoles. Après tout ça, la petite bande a également eu l’occasion de rencontrer de vrais agriculteurs qui n’ont pas hésité à leur faire découvrir leur vie quotidienne et qui leur ont aussi partagé d’émouvants témoignages sur leur passion pour le monde agricole malgré les difficultés qu’ils doivent affronter de nos jours.

Que nous réserve ce sauvetage en mer et avec qui ?

Pour ce nouveau numéro, « Les Touristes : Mission sauveteurs en mer », Arthur et ses Touristes vont cette fois-ci rejoindre la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) sous le soleil de Saint-Tropez. Avec 9 000 bénévoles dans ses rangs actuellement, elle est chargée d’assurer la sécurité des plaisanciers en pleine mer durant toute l’année, mais aussi la surveillance de près d’un tiers des plages de France durant la période estivale avec plus de 1 500 nageurs sauveteurs.

Pour cette escapade en mer, Arthur a décidé d’inviter Camille Cerf, Edgar-Yves, Baptiste Giabiconi, Anne-Sophie Girard avec le retour de Cartman et Florent Peyre. La nouvelle équipe devra donc apprendre tout ce qu’il faut savoir sur le sauvetage en mer durant 3 jours et 2 nuits. Contrairement au précédent numéro, nos invités devront faire preuve de courage et de concentration pour réussir à maitriser les gestes qui peuvent sauver une vie, que ce soit sur un radeau, un bateau, un canot, et cela, peu importe les conditions météo.

À part les gestes, il y aura également au programme une extinction d’un bateau en feu, le sauvetage d’une victime en pleine mer et encore d’autres surprises. Ils auront ensuite droit à la fin de leur apprentissage à différentes épreuves pour décrocher le titre de « meilleur apprenti sauveteur secouriste ». Cependant, jusque-là, nos Touristes n’auront aucun moment de répit.

Donc, si vous avez aimé le précédent numéro de l’émission, rendez-vous ce samedi 24 juillet à 21H05 sur TF1 pour découvrir « Les Touristes : Mission sauveteurs en mer ».