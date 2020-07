Les touches esthétiques que María Patiño a subies ces derniers mois

Dans les derniers jours, María Patiño a été plus absente que la normale sur le petit écran et la raison n’est autre que d’avoir pris des vacances bien méritées. Après une année de grand succès à la tête de «Socialité» tous les samedis et dimanches sur Telecinco et après avoir également triomphé avec «Deluxe Saturday», «The Last Supper» et les versements quotidiens de «Save Me», la journaliste a décidé de se rendre à Fuerteventura pour quelques jours pour se reposer avec son mari Ricardo Rodríguez. Des vacances capturées par les paparazzis.

Couverture du magazine Lecturas avec María Patiño

Le magazine Lecturas a lancé ce mercredi 15 juin un rapport complet dans lequel on peut voir les deux portant des coeurs de palmier face à la mer. Telle est l’importance médiatique de la présentatrice que Patiño est la couverture de la publication, qui détaille également ses dernières touches esthétiques. On y explique que l’Andalou Le buste a été amélioré, bien qu’il n’ait pas été augmenté et un lifting cervical a été effectué avec lequel il a réussi à éliminer le double menton. Dans Lecturas, il est souligné que c’est précisément l’intervention que Carmen Borrego a subie et dont le journaliste s’est également montré très satisfait.

Dans le même temps, au cours des dernières années, le nez a également été opéré deux fois, généralement injecter du botox pour éliminer les rides et a également subi un traitement de rajeunissement des mains avec de l’acide hyaluronique. Mais ce ne sont pas les seuls moyens de s’occuper de celui-ci et c’est au-delà de ces touches esthétiques, ce que Patiño n’a jamais nié; de plus, elle les a toujours défendus sans aucun problème, la journaliste s’est également engagée dans une vie très saine, comme elle l’a elle-même expliqué à Lecturas. Dans son alimentation quotidienne, il n’y a pas de « boulangerie industrielle ou friture » et a généralement une alimentation variée et très saine. En bref, la femme andalouse n’hésite pas à unir une vie saine, en prenant toujours soin d’elle-même avec des touches esthétiques qui complètent le sport qu’elle pratique également.

María Patiño, à son meilleur

Sans aucun doute, le journaliste ne peut pas vivre un moment professionnel plus doux. Ces derniers mois, Patiño a vu le magazine ‘Socialité’ grandir en audience qu’il conduit chaque week-end sur Telecinco. Le format triomphe et est déjà un leader lâche dans son créneau horaire, comme c’est le cas avec ‘Sábado deluxe’, un espace hebdomadaire que le présentateur dirigera également tout au long de l’été couvrant les vacances de Jorge Javier Vázquez. Parallèlement, nous la voyons également collaborer plusieurs après-midi par semaine sur ‘Save me’ et elle est également devenue dans l’une des grandes stars de l’espace culinaire «The Last Supper».