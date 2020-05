Les Tony Awards 2020 pourraient être annulés à cause du coronavirus – / Film

«Le spectacle doit continuer» a été le mantra retentissant de Broadway. Mais alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a atteint son apogée aux États-Unis, les célèbres théâtres de New York sont devenus obscurs pour des raisons de santé publique pour la première fois de l’histoire. Cependant, Broadway et les amoureux de la scène ont trouvé des moyens de maintenir les spectacles – avec des compositeurs acclamés hébergeant des livestreams et des comédies musicales à succès publiées en ligne. Mais la plus grande nuit de Broadway, la 2020 Tony Awards cérémonie, pourrait finir par être annulée cette année.

Variety rapporte que la 74e cérémonie annuelle des Tony Awards, qui a déjà été reportée de sa date prévue du 7 juin en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait être annulée cette année. Les initiés disent à Variety que les discussions entre le comité de planification des Tonys sont au point mort.

En règle générale, les électeurs Tony et le comité de nomination des 54 membres du prix sont invités à voir des comédies musicales et des pièces de théâtre lors de leur ouverture, mais tout le monde ne peut pas répondre à cette demande. Avril est généralement la période où les électeurs s’entassent dans les émissions qu’ils ont manquées, mais avec Broadway fermant ses théâtres le 12 mars par prudence pour la pandémie, cette fenêtre est fermée. Cela rend la logistique du resserrement des candidats beaucoup plus difficile.

Il y a aussi la question de la cérémonie. Alors que des statues pourraient être attribuées sur Zoom et que les performances peuvent être mises en scène un peu comme celles qui sont diffusées en direct comme la célébration du 90e anniversaire de Stephen Sondheim, les producteurs de Broadway peuvent être «réticents à consacrer du temps, des ressources et de l’argent à la mise en scène de numéros de production sûrs COVID-19 «Alors que les cinémas sont fermés et qu’aucun retour sur investissement n’est possible, rapporte Variety. CBS, qui diffuse la cérémonie, se serait désintéressé d’une version « lo-fi » de l’émission. Et une version lo-fi est ce qui se produira probablement, car certains estiment que Broadway ne rouvrira pas avant 2021.

La variété suggère que les Tony Awards pourraient alternativement combiner les deux prochaines saisons en une seule cérémonie qui pourrait avoir lieu à l’été 2021. Cela permettrait aux favoris de 2019 comme Moulin Rouge, petite pilule dentelée, Jeu d’esclave, et L’héritage pour concourir aux côtés de spectacles très attendus à venir comme Mme Doubtfire: la comédie musicale ou montre qui a fermé avant de sortir des aperçus, comme Martin McDonagh Pendu et la renaissance de Qui a peur de Virginia Woolf? Le point de vente suggère également que, si les productions de Broadway reviennent à l’automne ou en hiver, Broadway pourrait accueillir une célébration générale de la scène au lieu d’une cérémonie de remise de prix pour «soulager les nerfs du public».

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais si la fin du Tony est annulée, il se pourrait que les cérémonies de cinéma et de télévision comme les Golden Globes, les Emmy Awards ou même les Oscars ne suivent pas longtemps.

