Les tiers de Covid quittent le village anglais «  divisé en deux  », avec un pub autorisé à ouvrir, l’autre obligé de rester fermé

Les habitants du village de Groombridge ont levé un verre pour célébrer leurs libertés nouvellement restaurées alors que les restrictions de Covid-19 sur les pubs à travers l’Angleterre aux niveaux un et deux ont été levées, à condition qu’ils vivent dans le côté «droit» de la ville, c’est-à-dire à Groombridge, qui est situé à quatre miles de Tunbridge Wells, tombe à la fois dans les niveaux deux et trois grâce à une bizarrerie géographique. Le village chevauche le Kent, qui se trouve au niveau trois, d’un côté, et l’East Sussex, qui bénéficie de règles de niveau deux plus souples, de l’autre. Non seulement les quelque 1000 habitants de Groombridge sont divisés, mais les deux pubs du village sont également soumis à des règles différentes. En savoir plus Un œuf écossais est-il un repas copieux? Ce producteur dit oui, tant qu’ils sont assez grands Deux pubs du village Au sommet d’une colline à l’entrée du village du côté du Kent se trouve le point d’eau du XVIe siècle, le Crown Inn, tandis qu’à moins d’un demi-mile sur la route Le côté East Sussex de la frontière est le Junction Inn récemment rénové. Steve Harmes, 56 ans, dirige le Crown Inn avec sa femme, Anna Duke, 49 ans, depuis huit ans. Vers la fin du verrouillage, avant l’annonce des gradins, le couple a fait tous les préparatifs nécessaires pour une ouverture début décembre: un sapin de Noël de 12 pieds festonné de lumières se tient à l’extérieur, une grande couronne verte et rouge pend à la porte et des bas pendent. au-dessus de la grande cheminée à côté du bar. «Tout était prêt… Ensuite, nous avons eu la nouvelle – nous sommes au niveau 3. [It’s] très malheureux », a déclaré M. Harmes. «Nous recevons beaucoup de soutien de la part des populations locales qui nous encouragent à nous accrocher, et [saying] dès que nous serons ouverts, ils seront de retour », a-t-il ajouté. « Le village est divisé en deux » Le gouvernement a promis de revoir les niveaux de l’Angleterre d’ici le 16 décembre, et M. Harmes espère que Kent sera reclassé au niveau deux avant Noël – il prend déjà des réservations provisoires. Bien qu’il soit gracieux quant à la bonne fortune de Junction, il craint de perdre des échanges plus vitaux dans les semaines à venir. « L’autre pub est ouvert aujourd’hui, alors bonne chance à eux, mais nous sommes mécontents parce que nous ne pouvons pas ouvrir et nous avons évidemment perdu tout notre commerce de Noël », a-t-il déclaré. «Le village est divisé en deux.» Le Crown Inn se trouve à l’entrée du village et fait officiellement partie du Kent (Photo: Katie Grant) « Nous ne savions pas de quel côté nous nous trouvions » À sept minutes à pied, la jonction a ouvert ses portes à 17 heures quand elle a accueilli le premier de les 35 clients ont réservé pour la soirée. Il est presque complet le week-end aussi. «Nous y allons», a déclaré la propriétaire Tiffany Pearson-Gill. Mme Pearson-Gill, 48 ans, a repris la jonction plus tôt cette année et avait initialement prévu d’ouvrir ses portes le 4 novembre – la veille de l’entrée en vigueur du verrouillage à l’échelle de l’Angleterre. Quand elle a appris que l’East Sussex avait été classé comme une zone de niveau deux, elle était excitée, mais même alors, elle n’était pas sûre à 100% qu’elle serait autorisée à ouvrir. «Nous avons continué à vérifier le code postal, car nous ne savions pas de quel côté nous nous trouvions. Nous n’y avions jamais vraiment pensé auparavant», a déclaré Mme Pearson-Gill. En savoir plus Combien de boissons pouvez-vous prendre avec un repas copieux? Règles de pub au niveau 2 en vertu des nouvelles restrictions Covid «Les habitants plus âgés y ont toujours pensé [the village] comme ayant deux côtés… Ce n’est pas nouveau pour eux », a-t-elle ajouté. «Je suppose qu’il doit y avoir une frontière quelque part. @kt_grant