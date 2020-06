Les théâtres AMC n’auront pas besoin de masques lors de leur réouverture, cause de la politique

AMC Theatres a dévoilé aujourd’hui son grand plan de réouverture pour l’ouverture de ses portes le 15 juillet. La norme à laquelle nous sommes tous habitués sera désormais en place: désinfection, vente de billets limités, distanciation sociale, tout cela. Cependant, ils n’exigeront PAS de masques ou de couvre-visages dans leurs théâtres. Pourquoi? Parce que AMC Theatres « ne veut pas être entraîné dans une controverse politique ». Le problème du port de couvre-visage est devenu un énorme problème de bouton chaud à travers le pays, des personnes ayant des problèmes respiratoires légitimes aux personnes se plaignant parce qu’elles n’aiment pas ça. Les cinémas AMC ont décidé de ne pas en vouloir. La variété avait les citations.

Les cinémas AMC se mettent le pied dans la bouche

« Nous ne voulions pas être entraînés dans une controverse politique », a déclaré le PDG Adam Aron. « Nous pensions que cela pourrait être contre-productif si nous imposions le port du masque à ceux qui croient fermement que ce n’est pas nécessaire. Nous pensons que la grande majorité des clients AMC porteront des masques. Quand j’irai sur une fonctionnalité AMC, je porter un masque et montrer l’exemple. «

Vraiment AMC? Qu’en est-il de ceux d’entre nous qui sont convaincus que cela EST nécessaire? Quelle chose stupide de dire à haute voix quand on vous cite comme « ne pas être entraîné dans une controverse politique ». AMC Theatres proposera à la place des masques à vendre pour 1 $ aux clients qui « ont oublié » d’en apporter un. Quelle blague. Tous leurs autres processus sont bel et bien et conformes à la plupart des exigences de l’État. Il est très décevant qu’ils ne me demandent pas de masques personnellement, mais de voir leur raisonnement pour savoir pourquoi ça pue de jeter leurs mains et de dire: « Ne m’amène pas là-dedans ». En tant que personne qui travaille avec le public, permettez-moi de vous dire que les gens ne les portent que s’ils y sont contraints. J’espérais que les théâtres seraient plus intelligents que cela.

