Les tests Moonshot testés à Liverpool ont montré qu’ils évitaient les faux positifs en signe qu’ils pourraient être déployés plus loin

Il a été constaté que les tests Covid-19 à délai d’exécution rapide à Liverpool évitaient les faux positifs, selon une évaluation scientifique qui suggère qu’ils pourraient être déployés plus largement.Les tests d’écoulement latéral génèrent des résultats en une demi-heure et le font. n’ont pas besoin d’être traités dans un laboratoire, ce qui signifie qu’ils pourraient potentiellement être utilisés à domicile dans le cadre du programme «moonshot» de 43 milliards de livres sterling conçu pour aider le Royaume-Uni à revenir à la normale. , actuellement utilisé à Liverpool dans le cadre des efforts visant à tester l’ensemble de la population de la ville, a été étudié par des chercheurs de Public Health England et de l’Université d’Oxford. Ils ont constaté que sa «spécificité» est de 99,7%, ce qui signifie que si vous obtenez un résultat positif, il n’y a que 0,3% de chances que vous ne soyez pas effectivement infecté par un coronavirus. La «sensibilité», qui mesure la chance que le test détecte avec succès le virus chez une personne infectée, est de 76,8 pour cent, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir un nombre important de faux négatifs. Cependant, chez les patients ayant une charge virale élevée qui sont les plus susceptibles de propager une maladie qui atteint 95%. Surtout, le test reste utile dans les cas asymptomatiques – des personnes qui, autrement, n’auraient aucune idée de leur infection. de verrouillage. Il a déclaré: « Vous avez une sorte de, pour ainsi dire, deux gants de boxe pour combattre la maladie dans les semaines et les mois qui suivent. » Trois appels d’offres d’une valeur totale de 43 milliards de livres sterling ont été lancés invitant des entreprises privées à aider à la fabrication et répartition des essais d’écoulement latéral. Actuellement, les tests doivent être administrés par un professionnel dans une clinique spécialisée, mais les chercheurs espèrent en produire une version à usage domestique dans un proche avenir. En savoir plus Tests de masse Covid: le programme de test pilote de Liverpool sera déployé dans 66 autorités locales, a déclaré Matt Hancock, professeur à Oxford, Sir John Bell: «Les données de ce rapport de validation démontrent que ces tests peu coûteux et faciles à utiliser peuvent jouer un rôle majeur dans notre lutte contre Covid-19. Ils identifient ceux qui sont susceptibles de propager la maladie et, lorsqu’ils sont utilisés systématiquement dans des tests de masse, ils peuvent réduire les transmissions de 90%. Ils vont détecter la maladie chez un grand nombre de personnes qui n’ont même jamais subi de test auparavant. »Au cours de la semaine prochaine, les responsables de Liverpool espèrent tester chaque résident et travailleur de la ville afin de prouver que l’ultra-large -les tests à l’échelle sont techniquement réalisables.

Tout ce qu'ils ont sur le coeur - Monique Pryor - Livre Essai - Occasion - Bon Etat - Jauze GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Historia n°816 : Résistants. La France qu'ils nous ont léguée - Collectif - Livre Histoire - Occasion - Bon Etat - Historia - Revue - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

France, Qu'ont ils fait de ta liberté ! - Jean Foyer - Livre Essai - Occasion - Très Bon Etat - Guibert GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils vous disent ! - Martine Dumas - Livre Spiritualité - Occasion - Bon Etat - Persée GF - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Détours en France n°72 : Les paysages qu'ils ont aimés - Collectif - Livre Tourisme - Occasion - Bon Etat - Détours en France - Revue - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

Les débats de l'histoire n°1 : Les criminels célèbres. Qui sont-ils ? Qu'ont-ils fait ? Que sont-ils devenus? - Collectif - Livre Histoire - Occasion - Bon Etat - Pliure - Les débats de l'histoire - Poche - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.