Les tests de masse sur les coronavirus ont dû être «  abandonnés en raison d’un manque de capacité  », dit Chris Whitty

Le test de masse du Covid-19 a dû être abandonné en raison de problèmes de capacité, a déclaré le conseiller médical en chef du gouvernement alors qu’il défendait ses actions contre la pandémie. Chris Whitty a déclaré aux députés que les tests communautaires généralisés plus tôt dans la pandémie nécessitaient «une infrastructure que nous n’avions pas». Interrogé par M. Hunt, pourquoi il n’avait pas conseillé que les tests soient accélérés rapidement en janvier ou février, comme cela avait été fait dans «quatre semaines »récemment, le professeur Whitty a déclaré:« Je suis respectueusement différent. Vous allez dire que je soupçonne à un moment donné… pourquoi tester, tracer et isoler n’est-il pas brillant maintenant? C’est après que nous ayons eu d’énormes investissements et de nombreux mois de préparation. L’idée que vous pouvez soudainement activer cela, j’en ai peur, est incorrecte. les outils dont vous disposez. C’est ainsi que nous avons dû le gérer et c’est ainsi que nous l’avons fait. »L’ancien secrétaire à la Santé et président du comité de la santé et des soins sociaux Jeremy Hunt (Photo: Victoria Jones / PA Wire) Dans une fouille pointue sur M. Hunt, qui est devenu le plus ancien secrétaire à la Santé du Royaume-Uni avant d’être remplacé par Matt Hancock, le professeur Whitty a déclaré: «Si nous voulions construire cette [testing] Nous aurions pu augmenter la capacité au cours des années précédentes. »« Des conseils corrects »Il a dit à M. Hunt que le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) avait constamment déclaré que davantage de capacités de test étaient nécessaires. Mais il a convenu que, compte tenu de la capacité, c’était le bon conseil d’arrêter les tests généralisés dans la communauté le 12 mars.Le professeur Whitty, qui est le médecin-chef de l’Angleterre, a également déclaré que les ministres avaient suivi les avis scientifiques avec un «retard qui n’était pas plus que vous. s’attendrait raisonnablement ». Interrogé par M. Hunt s’il était« satisfait »que le gouvernement ait suivi ses conseils sur l’organisation des différents éléments du verrouillage, le professeur Whitty a déclaré:« Les ministres de l’époque, qui ont été placés dans une position extrêmement difficile, dans ma vue, a suivi les conseils donnés par Sage, qui sont clairement indiqués dans les minutes de Sage, avec un retard qui n’était pas plus que ce à quoi vous pourriez raisonnablement vous attendre pour des choses vraiment très difficiles à opérationnaliser et à décider. »Il a ajouté:« Je fais ne pense pas, je ne dis pas maintenant et je ne dirai à aucun moment, pour être clair, qu’à mon avis, il y a eu un retard énorme entre les conseils que les ministres ont reçus, compte tenu de l’énormité des difficultés que nous demandions de personnes un Et les implications pratiques de ce qui était fait. »Le mois dernier, le professeur John Edmunds, membre de Sage, a déclaré que le Royaume-Uni aurait dû être verrouillé plus tôt et que ne pas le faire avait coûté« beaucoup de vies ».

JOYAH Débardeur Bien-Être Femme en Bambou imprimé des 7 Chakras S Les produits de la ligne WELLNESS de JOYAH ont été spécialement créés pour procurer un sentiment de bien-être et d'apaisement ressentit par l'énergie que dégage la couleur de chaque chakra, vision inspirée de la pratique du yoga. En ayant précisément positionné la couleur des chakras sur nos produits à

JOYAH Débardeur Bien-Être Femme en Bambou imprimé des 7 Chakras M Les produits de la ligne WELLNESS de JOYAH ont été spécialement créés pour procurer un sentiment de bien-être et d'apaisement ressentit par l'énergie que dégage la couleur de chaque chakra, vision inspirée de la pratique du yoga. En ayant précisément positionné la couleur des chakras sur nos produits à

JOYAH Débardeur Bien-Être Femme en Bambou imprimé des 7 Chakras L Les produits de la ligne WELLNESS de JOYAH ont été spécialement créés pour procurer un sentiment de bien-être et d'apaisement ressentit par l'énergie que dégage la couleur de chaque chakra, vision inspirée de la pratique du yoga. En ayant précisément positionné la couleur des chakras sur nos produits à