Les tests de masse sont la clé du succès des réponses locales au Covid-19

Le Premier ministre Boris Johnson a salué son projet de réaliser un pilote de test de masse Covid-19 à Liverpool comme «une nouvelle arme puissante» dans la lutte contre le nombre croissant de cas de virus. Environ un demi-million de personnes se verront proposer des tests réguliers dans le cadre du , qu’ils présentent ou non des symptômes, et 2000 militaires seront déployés à Liverpool pour aider à la logistique.Depuis le début du premier verrouillage, les dirigeants locaux ont demandé plus de pouvoir pour contrôler la réponse au virus dans leurs régions – en faisant valoir qu’une compréhension approfondie des différentes communautés était vitale pour une stratégie réussie.Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit Appels à des tests de masse pendant des mois Les dirigeants locaux ont appelé à des tests de masse (Photo: PA) Plus précisément, les autorités locales ont exigé plus de contrôle sur les tests Covid-19. Ils ont fait valoir qu’il devrait appartenir aux conseils de distribuer les tests dans les zones où ils sont nécessaires et de pouvoir tester autant de personnes qu’ils le jugent nécessaire.C’était une chose considérée comme essentielle à Luton, la seule région à avoir été répertoriée. une «zone d’intervention» en juillet et avant de réussir à réduire suffisamment le nombre de cas pour pouvoir revenir à des mesures normales. Ceci a été réalisé grâce à des tests généralisés qui ont été proposés à tous ceux qui en ressentaient le besoin, qu’ils aient ou non des symptômes. En effectuant autant de tests, le conseil a été en mesure de retracer les pics jusqu’au foyer ou à l’événement dans lequel ils se sont produits, ce qui signifie que les autorités locales pourraient directement cibler la source de la propagation. Photo: Getty) Mais à mesure que la pandémie avançait, les tests au Royaume-Uni étaient beaucoup plus demandés et les tests étaient limités aux personnes présentant des symptômes ou qui étaient entrées en contact avec un cas positif de Covid-19. Même certains d’entre eux ont eu du mal à passer un test.Luton n’est pas la seule autorité locale à avoir noté que les conseils doivent avoir le pouvoir de tester tous ceux qui, selon eux, en ont besoin – pas nécessairement tout le monde, mais pas seulement ceux qui présentent des symptômes – afin de pouvoir surveiller et contrôler avec précision la propagation du virus.Sans données détaillées, acquises par un repos généralisé, ils ne connaissent qu’une fraction de l’histoire et se retrouvent à essayer de s’attaquer à un ennemi invisible. Et il semble que M. Johnson ait, enfin, écouté. Il a déclaré que ces mesures «donneraient aux communautés locales les moyens de les utiliser pour réduire la transmission dans leurs régions». La recherche des contacts est également essentielle La recherche des contacts est la clé du succès du pilote (Photo: PA) Le but du pilote de Liverpool est de trouver des cas asymptomatiques afin d’aider à prévenir et à réduire plus rapidement la transmission dans la communauté.Mais le succès du programme ne dépend pas uniquement de la capacité de test.Les dirigeants locaux ont expliqué dans le passé que pour que les tests fonctionnent, tous les résultats – y compris les tests communautaires et les tests hospitaliers – doivent avoir lieu au même endroit, comme l’application Test and Trace, ce qui permettrait aux conseils de se procurer facilement toutes les données de leur région plutôt que d’essayer de se faire une image avec des informations incomplètes. doivent améliorer la partie recherche des contacts de Test and Trace, dont les performances ont chuté au cours des derniers mois.La recherche des contacts locaux a beaucoup plus de succès Le Premier ministre a reconnu que des problèmes avec ce système ady. Apparaissant aux Communes lundi, il a promis que les progrès technologiques «vaincraient ce virus d’ici le printemps» et a déclaré qu’il y aurait une «grande, grande poussée» sur la nécessité pour les contacts de s’auto-isoler. 60% des contacts étroits de ceux qui ont été testés positifs ont été contactés par le biais du système au cours de la semaine se terminant le 21 octobre, mais il y avait une différence flagrante entre ceux gérés localement et les cas gérés dans le système national. Les équipes locales de protection de la santé ont atteint 97,0% des contacts étroits, contre seulement 58% des cas traités en ligne ou par des centres d’appels.Pour que les tests de masse en valent la peine, M. Johnson doit accepter les demandes des dirigeants locaux et permettre la recherche des contacts. géré au niveau régional, ainsi que des tests.

Somatherm Clé mixte KSTools Ø19mm Clé mixte KSTools Ø19mm#br/#L'ensemble de nos produits d'outillage sont garanties entre 1 et 2 ans fonction de chaque politique du fabricant. La garantie s'éxécute par le fait de nous renvoyer le produit, à votre charge, dans nos locaux, pour que puissions gérer l'échange garantie avec le fournisseur. Le

Clé à fourche Facom 18x19mm Clé à fourche Facom 18x19mm#br/#L'ensemble de nos produits d'outillage sont garanties entre 1 et 2 ans fonction de chaque politique du fabricant. La garantie s'éxécute par le fait de nous renvoyer le produit, à votre charge, dans nos locaux, pour que puissions gérer l'échange garantie avec le fournisseur. Le

Somatherm Clé à pipe débouchée 19mm Clé à pipe débouchée 19mm. En acier chromé vanadium#br/#L'ensemble de nos produits d'outillage sont garanties entre 1 et 2 ans fonction de chaque politique du fabricant. La garantie s'éxécute par le fait de nous renvoyer le produit, à votre charge, dans nos locaux, pour que puissions gérer l'échange garantie

Clé mixte à cliquet KSTools Ø19mm Système à cliquet réversible#br/#L'ensemble de nos produits d'outillage sont garanties entre 1 et 2 ans fonction de chaque politique du fabricant. La garantie s'éxécute par le fait de nous renvoyer le produit, à votre charge, dans nos locaux, pour que puissions gérer l'échange garantie avec le fournisseur. Le