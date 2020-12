Les tests de masse Covid dans les zones de niveau trois sont «  non livrables  », ce qui soulève des doutes sur les zones modifiant les niveaux d’alerte

L’espoir que des tests de masse soient déployés dans toutes les zones locales qui atteignent le niveau d’alerte Covid-19 le plus élevé a été déçu après que le responsable du programme gouvernemental a admis qu’il était «non livrable». Le général Sir Gordon Messenger, chef des opérations du programme de tests communautaires , a été contraint de minimiser les suggestions selon lesquelles chaque région entrant au niveau trois bénéficierait du type de test de masse piloté à Liverpool. Il a déclaré que bien que le programme à Liverpool ait été dispensé par une main-d’œuvre principalement militaire, cette configuration ne sera pas répétée.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit «Je peux dire avec confiance qu’il ne peut pas être reproduit dans tout le pays, et donc le Le soutien militaire, ainsi que tous les autres types de soutien central, doit être ciblé là où il est le plus nécessaire », a déclaré Sir Gordon. Et il a ajouté:« Je ne doute pas que l’armée jouera un rôle de premier plan, mais l’idée peut être une offre de gros à toutes les autorités locales est tout simplement impossible à livrer, étant donné ce que les militaires font déjà. »Problèmes de test Lumières de Noël dans et autour de l’Albert Dock de Liverpool (Photo: PA) Les commentaires soulèvent de sérieux doutes quant à savoir si les zones du niveau 3 seront capable d’utiliser des tests de masse pour abaisser les niveaux d’alerte lorsqu’ils sont examinés avant Noël.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à la conférence de presse de Downing Street que le verrouillage national signifiait que le virus était de ntrol »mais que les restrictions à plusieurs niveaux étaient nécessaires pour« éviter un résultat bien pire ». Lire la suite Liverpool se préparera au niveau 2 la semaine prochaine après avoir réduit les infections à coronavirus Plus tôt dans la journée, Downing Street a refusé d’exclure qu’un troisième verrouillage national pourrait être nécessaire en janvier si les taux d’infection recommencent à augmenter jusqu’en décembre.