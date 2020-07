Les tests de coronavirus dans les aéroports ne sont pas une «  solution miracle  » pour éviter la quarantaine de voyage de 14 jours et la propagation, dit Oliver Dowden

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a rejeté les appels demandant aux touristes de retour d’être testés pour Covid-19, affirmant que ce n’était pas une solution miracle pour éviter la mise en quarantaine. restrictions sur les passagers arrivant de pays à haut risque avec un système de tests de coronavirus à l’atterrissage.Le gouvernement a réintroduit des exigences de quarantaine de deux semaines pour ceux qui reviennent d’Espagne dimanche en raison d’une augmentation des cas dans la destination de vacances populaire. à travers le bruit « Il peut incuber sur une période de temps » Le secrétaire à la Culture Oliver Dowden (Photo: BBC) M. Dowden a rejeté l’idée que cela pourrait être réduit en testant ceux qui reviennent, et a déclaré à BBC Breakfast: « En ce qui concerne les tests dans les aéroports, le le défi que nous avons ici est que ce n’est pas le cas que vous pouvez simplement tester quelqu’un et être sûr qu’il n’a pas la maladie. « Il peut incuber sur une période de temps, donc il n’y a pas d’argent b «Bien sûr, nous examinons et examinons d’autres mesures que nous pourrions prendre pour résoudre ce problème.» Mais à ce stade, nous ne pouvons simplement tester à la frontière et donner aux gens Cette assurance. »On a demandé à M. Dowden si le gouvernement pouvait piloter un programme de test aux frontières et a déclaré:« Bien sûr, nous garderons toutes ces choses à l’étude et j’apprécie vraiment à quel point c’est frustrant pour les familles qui avaient hâte d’y aller. en vacances en Espagne cet été après la terrible année que nous avons eue jusqu’à présent. »« Nous avons dû prendre ces mesures de quarantaine afin de nous assurer que nous gardons la maladie sous contrôle dans ce pays et que nous n’importons pas de cas d’Espagne. « La chose la plus sûre à faire pour le moment est de mettre les gens en quarantaine pendant 14 jours, car nous ne pouvons pas nous fier à ce test tout de suite. » Bien sûr, nous examinerons d’autres mesures afin d’atténuer l’impact de ce test. , pour réduire le fardeau des gens. Nous ne voulons pas être dans une position où les gens doivent s’isoler pendant 14 jours, mais nous ne le ferons que si c’est sûr de le faire. »« Roulette de quarantaine »Les passagers d’un vol en provenance d’Espagne arrivent à l’aéroport d’Heathrow (Photo : Getty) Heathrow a exhorté le gouvernement à cesser d’imposer la «roulette de quarantaine» aux voyageurs car il a annoncé une perte avant impôts de 1,1 milliard de livres sterling au cours des six premiers mois de l’année. M. Holland-Kaye a déclaré que les résultats financiers «devraient servir de il souhaite que l’exigence d’auto-isolement de 14 jours soit assouplie pour les personnes arrivant de pays ne figurant pas sur la liste d’exemption du gouvernement si elles sont testées négatives pour le virus. vient après que Boris Johnson a averti que d’autres nations européennes pourraient perdre leur statut d’exemption au milieu des signes d’une «deuxième vague» de Covid-19.Le Premier ministre a déclenché une dispute diplomatique avec l’Espagne en réimposant un avertissement contre tous les voyages, mais essentiels, dans le pays, et insister que les voyageurs arrivant au Royaume-Uni à partir de là passent 14 jours en quarantaine. M. Holland-Kaye a déclaré: «Les résultats d’aujourd’hui devraient servir de clairon pour le gouvernement – le Royaume-Uni a besoin d’un régime de test des passagers et rapide. Sans cela, la Grande-Bretagne ne fait que jouer à la roulette de quarantaine. « Comme beaucoup de nos clients l’ont expérimenté, il est difficile de planifier des vacances de cette façon, et encore moins de gérer une entreprise. » Les tests offrent un moyen d’ouvrir en toute sécurité les voyages et le commerce à certains des plus grands marchés du Royaume-Uni qui restent actuellement fermés. «Nos concurrents européens sont en avance avec les tests de passagers. Si le Royaume-Uni n’agit pas rapidement, la Grande-Bretagne mondiale ne sera rien de plus qu’un slogan de campagne. »Pilote d’essai Un passager arrive à l’aéroport d’Heathrow, suite à une annonce samedi selon laquelle les vacanciers qui n’étaient pas revenus d’Espagne et de ses îles à minuit seraient obligés de mise en quarantaine pendant 14 jours (Photo: PA) Une idée lancée est que les passagers soient testés à l’arrivée avant d’être testés à nouveau quelques jours plus tard pour confirmer qu’ils ne sont pas infectés par le virus. Un deuxième test pourrait permettre de raccourcir leur quarantaine dans le cadre de la proposition.Les conseillers gouvernementaux ont averti que l’infection peut prendre plusieurs jours avant que les tests ne donnent un résultat positif, ce qui signifie qu’un test négatif à l’arrivée ne signifie pas que le passager ne développera pas de symptômes plus tard. Cependant, Public Health England et le Department of Health and Social Care auraient discuté avec la société d’assistance voyage Collinson pour comprendre le projet pilote de test qu’il développe avec Heathrow.La modélisation préliminaire de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a suggéré 94% des des cas seraient détectés si la période de quarantaine était ramenée à huit jours et les passagers testés négatifs le septième. Reportage supplémentaire de l’Association de la presse.

