Les tests de conduite seront-ils annulés et les cours sont-ils autorisés? Comment les règles de verrouillage de Covid pourraient affecter les conducteurs apprenants

Un nouveau lock-out national entre en vigueur en Angleterre à partir du 5 novembre, dans le but de freiner la propagation du Covid-19, suite à une forte augmentation des cas ces derniers mois.Il restera en place jusqu’au 2 décembre au moins, bien qu’il y ait Cela signifie que les gens ont été invités à rester à la maison et à ne pas rencontrer socialement les personnes extérieures à leur ménage, sauf exceptions spécifiques, et de nombreuses entreprises et lieux devront également fermer. peut être une nouvelle inquiétante pour ceux qui apprennent à conduire et qui se demandent peut-être s’ils peuvent encore suivre des cours ou passer leur examen. Voici ce que nous savons de ce que les nouvelles signifieront pour les apprenants conducteurs. Puis-je encore suivre des cours de conduite et un examen de conduite? Une décision n’a pas encore été annoncée sur la poursuite des cours et des tests de conduite en Angleterre une fois le nouveau verrouillage national mis en place. Un porte-parole de DVSA a déclaré: « Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement pour convenir de l’impact du verrouillage en Angleterre sur les services DVSA. » Nous mettrons à jour les clients dès que possible. « Le site Web DVSA du gouvernement, qui a été mis à jour pour la dernière fois le 22 octobre, a déclaré que «des tests de conduite automobile ont lieu en Angleterre et en Ecosse», mais ces informations seront probablement mises à jour dans un proche avenir. Lors du dernier lock-out national, les tests et les leçons ont été suspendus pour tous sauf les «travailleurs critiques». ???? Services DVSA en Angleterre ???? Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement pour convenir de l’impact du verrouillage en Angleterre sur les services DVSA. Nous informerons les clients dès que possible.— Driver & Vehicle Standards Agency (@DVSAgovuk) 2 novembre 2020 Qu’en est-il au Pays de Galles? Les tests au Pays de Galles ont été suspendus pendant la durée de la fermeture du coupe-feu de deux semaines. Les tests au Pays de Galles sont suspendus à partir du 24 octobre et recommenceront le 9 novembre 2020. Ceci est dû au verrouillage du coupe-feu du coronavirus. «Si vous avez un examen de conduite réservé au Pays de Galles, il sera automatiquement modifié pour le 9 novembre 2020 ou après.» Lors du dernier lock-out national, qui a débuté fin mars, les examens de conduite ont été suspendus pour tous sauf pour les «travailleurs critiques» et les cours de conduite ont également été interdits pour la plupart des gens. Les cours de conduite et les tests théoriques ont repris en Angleterre le 4 juillet, avec des mesures spéciales en place, tandis que les tests pratiques de conduite automobile ont repris le 22 juillet. Il y avait un arriéré de tests, en raison du fait que de nombreuses personnes ont mis les leurs en attente lors du dernier verrouillage. Il y avait un arriéré de tests après le verrouillage précédent (Photo: Sean Gallup / Getty Images) Pour les tests, des mesures de sécurité ont été introduites, qui incluaient à la fois l’examinateur et la personne qui passait un examen de conduite devant porter un masque facial à moins d’avoir un bonne raison de ne pas le faire. De nouvelles règles ont été introduites pour la fin d’un test pratique, afin de minimiser le temps passé dans une voiture. « Si vous faites une faute grave ou dangereuse, ce qui signifie que vous avez échoué, votre examinateur de conduite vous dirigera vers le centre d’examen de conduite, où le test se terminera », a déclaré le guide DVSA. L’examinateur a dû demander à la personne qui passait son examen de sortir de son véhicule avant de donner son avis sur les résultats du test.On ne sait pas encore quels changements seront apportés cette fois-ci.Quelles sont les nouvelles règles? , sous réserve d’un vote au Parlement cette semaine, comprennent: Obliger les gens à rester chez eux, sauf à des fins spécifiques; Empêcher de se rassembler avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas, sauf à des fins spécifiques; Fermer certaines entreprises et certains lieux. rester en place jusqu’au 2 décembre, mais il a été suggéré qu’ils pourraient être prolongés.

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs S (8) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs XL (11) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs 2XL (12) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs M (9) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs L (10) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une

Course Gants Moto Course Wasteland Noirs 3XL (13) Les Course Wasteland sont de beaux gants en cuir de style urbain!Ils sont en cuir de haute qualité avec une protection PVC intégrée. Ils sont parfaits pour les pilotes qui recherchent une combinaison entre mobilité et bonne sensation de conduite sans compromettre la sécurité.La paume est renforcée avec une