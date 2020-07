Les terrifiants lance-flammes de la Première Guerre mondiale, 1915-1918

Le premier lance-flammes, au sens moderne du terme, est généralement attribué à Richard Fiedler. Il a soumis des modèles d’évaluation de son Flammenwerfer à l’armée allemande en 1901. Le modèle le plus important soumis était un appareil portable, constitué d’un seul cylindre vertical de 4 pieds (1,2 m) de long, divisé horizontalement en deux, avec du gaz sous pression dans la partie inférieure. et une huile inflammable dans la partie supérieure.

En appuyant sur un levier, le gaz propulseur a forcé l’huile inflammable dans et à travers un tube en caoutchouc et sur un simple dispositif à mèche d’allumage dans une buse en acier. L’arme projetait un jet de feu et d’énormes nuages ​​de fumée à environ 20 mètres (18 m). C’était une arme à un coup – pour le tir en rafale, une nouvelle section d’allumage était attachée à chaque fois. Le mot anglais lance-flammes est une traduction empruntée du mot allemand Flammenwerfer, car le lance-flammes moderne a été inventé en Allemagne.

Le lance-flammes a été utilisé pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale le 26 février 1915, lorsqu’il a été brièvement utilisé contre les Français à l’extérieur de Verdun. Après son succès initial, le flammenwerfer a ensuite été utilisé dans une attaque surprise contre des soldats britanniques retranchés au cratère Hooge, la zone d’une impasse prolongée pendant la campagne du saillant d’Ypres dans la région des Flandres en Belgique.

Jaillissant de leurs positions peu après 3 heures du matin le 30 juillet 1915, les Stosstruppen allemands, ou «troupes de choc», utilisèrent efficacement le flammenwerfer, coupant une silhouette étrange dans l’obscurité avec des réservoirs de gaz portables attachés à leur dos et des buses allumées attachées. à chaque cylindre. L’attaque soudaine avec la nouvelle arme bizarre s’est avérée extrêmement déconcertante pour les Britanniques, et leur ligne a été immédiatement repoussée.

Le lance-flammes était utile sur de courtes distances mais avait d’autres limites: il était encombrant et difficile à utiliser et ne pouvait être tiré en toute sécurité qu’à partir d’une tranchée, ce qui limitait son utilisation aux zones où les tranchées opposées étaient inférieures à la portée maximale de l’arme, à savoir 18 m (20 yd) de distance – ce qui n’était pas une situation courante; le carburant ne durerait également qu’environ 2 minutes. Les Allemands ont déployé des lance-flammes pendant la guerre dans plus de 650 attaques.

Avec le succès de l’attaque de Hooge, l’armée allemande a adopté le lance-flammes sur une base généralisée sur tous les fronts de bataille. Les Flammenwerfers étaient utilisés par groupes de six, chaque appareil étant entretenu par deux hommes. L’intention principale était d’éloigner les défenseurs avancés au début d’une attaque, suivie d’un assaut d’infanterie.

Les opérateurs des Flammenwerfer eux-mêmes ont vécu une existence des plus périlleuses à plusieurs niveaux. Mis à part les dangers inhérents à la manipulation de l’appareil pour bébé – il était tout à fait possible que les cylindres transportant le carburant explosent de façon inattendue à tout moment – les soldats flammenwerfer étaient des hommes marqués.

Les Britanniques et les Français ont lancé des tirs de fusil dans la zone d’une attaque où les lance-flammes étaient utilisés dans l’espoir de faire exploser leurs réservoirs de carburant, et les opérateurs ne pouvaient s’attendre à aucune pitié s’ils étaient faits prisonniers par l’ennemi effrayé et enragé. En conséquence, leur espérance de vie était extrêmement courte.

À la fin de la guerre, son utilisation avait été étendue au montage sur des chars, une innovation qui a continué jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le lance-flammes était devenu une arme unique qui pouvait être utilisée dans une multitude de capacités – détruisant des emplacements ennemis, dégageant de vastes zones et refusant le terrain, et, surtout, infligeant une intimidation psychologique sévère à ses victimes.

Bientôt, le choc initial et le mystère de cette nouvelle «arme miracle» passèrent, et le lance-flammes – qui avait clairement franchi une nouvelle frontière morale – fut rapidement adopté par les armées alliées. C’était normal pour le cours, car la Première Guerre mondiale était particulièrement tristement célèbre pour la manière impitoyable avec laquelle chaque camp a égalé les niveaux croissants de brutalité de l’autre.

Les États-Unis étaient un retardataire de la guerre et n’ont jamais adopté leur propre lance-flammes pendant le conflit. En fait, bien que n’étant pas une arme particulièrement compliquée ou difficile à fabriquer, l’Amérique n’a développé son propre lance-flammes qu’en 1940.

(Crédit photo: The Print Collector / Getty Images / Texte en partie de Brandt Heatherington de Military Heritage).