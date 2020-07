Les terres filtrantes rares de MTG révélées dans Double Masters

in

Un double cycle nécessaire de Magie: le rassemblement les terres ennemies ont été présentées aujourd’hui, mettant en valeur les 10 terres filtrantes de Maîtres doubles.

Imprimé à l’origine en Shadowmoor et Eventide, les 10 rares terres filtrées révélées aujourd’hui compensent quelque peu le manque de terres à récupérer dans la prochaine version du MTG Double Masters ensemble. Pour la première fois depuis des décennies, les terres filtrantes alliées et ennemies sont contenues dans un seul ensemble.

Eventide terres filtrantes ennemies

Les terrains filtrés permettent à un joueur de les engager pour obtenir du mana incolore. Un joueur peut également utiliser cette couleur et une autre couleur de mana hybride pour obtenir deux manas de cette couleur ou un de chaque. Dans les decks Contrôle UW, par exemple, Mystic Gate, lorsqu’elle est engagée avec du mana Bleu ou Blanc, produit du mana WW, UW ou UU.

Shadowmoor terres filtrantes alliées

Bien que les terrains filtrants soient à peine au même niveau que les terrains de récupération, ils fournissent toujours des fixations de rampe et de mana. Et le prix de Maîtres doubles peut être sur le haut de gamme pour la plupart, mais au moins l’ensemble offre deux fois plus de machines à sous rares, ce qui facilite un peu l’acquisition de ces terrains filtrants.

WotC a promis que Fetch Lands reviendrait en 2020, de nombreux joueurs envisageant la sortie prochaine de Zendikar Rising. Le filtre atterrit Maîtres doubles ne sont pas standard, cependant, puisque les cartes sont des réimpressions pour Eternal la magie formats.

Sortie prévue le 7 août sur table, Maîtres doubles deviendra disponible pour la magie En ligne le 6 août.

Toutes les images via WotC.

