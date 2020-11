Les temps de chargement de la Xbox Series X sont-ils suffisamment rapides pour battre la PlayStation 5 au lancement?

Compte tenu de tout cela, cependant, il semble que la Xbox Series X offre des temps de chargement légèrement plus rapides en ce qui concerne certains jeux multiplateformes qui ont été testés jusqu’à présent. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, sur la base de ce que nous savons actuellement, il semble que ces résultats aient quelque chose à voir avec l’architecture des deux consoles ainsi que ce qui est testé.

Comme l’ont révélé les premiers tests d’Eurogamer, la Xbox Series X remasterise pratiquement la plupart des jeux rétrocompatibles avec ses temps de chargement extrêmement rapides et d’autres améliorations techniques. C’est une bête absolue d’un appareil qui a été conçu pour prendre en charge toutes les générations de jeux Xbox avec son architecture et son matériel «force brute». En tant que tel, il est logique que la Xbox Series X soit mieux équipée pour améliorer les performances des titres rétrocompatibles.

En comparaison, le SSD de la PS5 est intégré à la console d’une manière qui semble récompenser les développeurs qui conçoivent des titres spécifiquement pour cela. Alors que la PS5 est absolument capable d’améliorer les temps de chargement des jeux rétrocompatibles grâce à la puissance de son SSD, Sony semble l’avoir conçue en pensant aux futures exclusivités. Je soupçonne fortement que si vous pouviez courir Les âmes du démon sur Xbox Series X et PS5, vous constaterez peut-être qu’il se charge plus rapidement sur la PS5.

Il semble presque certain que la Xbox Series X offrira des temps de chargement plus rapides pour la plupart des jeux rétrocompatibles maintenant et pour toujours. Ce qui sera intéressant à regarder à l’avenir, c’est de savoir si les titres tiers, multiplateformes et de nouvelle génération se chargent plus rapidement sur la Xbox Series X et si les futures exclusivités PS5 se chargeront plus rapidement (et fonctionneront mieux dans l’ensemble) que la Xbox Exclusivités de la série X.