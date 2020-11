Les téléphones Windows abandonnés de Microsoft peuvent désormais exécuter Photoshop

in

Comme vous vous en souvenez peut-être, vous pouvez exécuter Windows 10 complet sur un Windows Phone (Lumia 950 ou 950 XL) si vous en avez toujours un. Windows 10 pour ARM sur les téléphones est instable et les performances sont terribles par rapport aux PC Snapdragon, mais c’est un projet amusant avec prise en charge de la connectivité cellulaire et il peut désormais exécuter Adobe Photoshop.

Hier, Adobe a publié des versions bêta de Photoshop qui fonctionnent en mode natif sur les appareils Windows 10 avec chipset ARM. Les développeurs ont maintenant réussi à installer la version de bureau complète de Photoshop sur un Lumia 950 XL et cela fonctionne étonnamment très bien étant donné qu’il s’agit d’un facteur de forme mobile.

Auparavant, le logiciel Photoshop ne fonctionnait que par émulation, mais Adobe permet désormais aux utilisateurs d’exécuter leur logiciel via Windows sur Arm de manière native.

Photoshop ne fonctionne apparemment pas aussi bien sur un vieux téléphone Lumia, mais c’est un projet amusant et une autre preuve que les téléphones Windows sont polyvalents. C’est également une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent d’investir dans les derniers produits Microsoft basés sur le chipset Snapdragon, car ils montrent des améliorations dans la plate-forme Windows 10 ARM.

Photoshop pour Windows 10 sur ARM a actuellement ses propres limitations. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent actuellement pas utiliser d’outils avancés, tels que le pinceau de guérison et la fonctionnalité de remplissage sensible au contenu. Cependant, il est prévu d’améliorer la prise en charge de Photoshop dans Windows 10 pour ARM et ces améliorations s’appliqueront également aux téléphones Lumia.

Windows 10 sur ARM est également susceptible de s’améliorer lorsque Microsoft activera la prise en charge de l’émulation d’applications 64 bits.

Microsoft a déjà confirmé que les appareils basés sur ARM exécutant Windows 10 auront accès à encore plus. Actuellement, Windows 10 sur ARM prend en charge les applications ARM natives 32 bits, les applications ARM natives 64 bits et seules les applications Intel (x86) 32 bits peuvent être émulées. Après la prochaine mise à jour des fonctionnalités, il serait possible d’exécuter des applications Intel 64 bits.

Le message que les téléphones Windows abandonnés de Microsoft peuvent désormais exécuter Photoshop est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet