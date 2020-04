Les teasers de la saison 2 de NOS4A2 trouvent que Vic a juré d’arrêter Christmasland

Quand NOS4A2 revient à AMC pour une deuxième saison le dimanche 21 juin (en retrait de sa date de première originale du 1er juin), les téléspectateurs trouveront Vic’s (Ashleigh Cummings) engagement à détruire Manx (Zachary Quinto) une fois pour toutes plus forte (et plus personnelle) que jamais. Contraint de faire face à sa propre mortalité, Manx est désespéré de déchaîner sa vengeance horrible sur Vic. Cette fois, Manx cherche à atteindre Vic par l’intermédiaire de la seule personne qui compte le plus pour elle: son fils de huit ans, Wayne. La quête de vengeance de Manx va l’envoyer sur une trajectoire de collision à grande vitesse avec Vic qui les forcera à affronter les péchés de leur passé, avec un seul d’entre eux s’éloignant de celui-ci vivant. Bien que dans les deux teasers suivants, nous ne sommes pas sûrs que Manx comprenne jusqu’où Vic est prêt à aller pour protéger ceux qu’elle aime et pour réprimer son mal pour de bon.

NOS4A2 Saison 1 a introduit les téléspectateurs à Christmasland

Vic McQueen de Cummings est un jeune artiste de la classe ouvrière dont la créativité éveille une capacité surnaturelle à suivre Manx. Ce que Vic manque de confiance sociale, elle le compense en courage, en humour et en grain dur comme des ongles. Elle s’efforce de vaincre Manx et de sauver ses victimes sans perdre la tête ni en être victime elle-même. Charlie Manx de Quinto est un immortel séduisant qui se nourrit de l’âme des enfants, puis dépose ce qui reste d’eux dans Christmasland – un village de Noël glacé et tordu de l’imagination de Manx où chaque jour est Noël et le malheur est interdit. Manx trouve son monde entier menacé lorsqu’une jeune femme de la Nouvelle-Angleterre découvre qu’elle a un cadeau dangereux.

Basé sur l’auteur à succès Joe Hillroman et exécutif produit par le créateur / showrunner de la série Jami O’Brien (Craindre le mort-vivant) et Hill, NOS4A2 étoiles Quinto, Cummings, Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David, et Mattea Conforti. Produit par AMC Studios en association avec Tornante Television, NOS4A2 est produit par Hill, O’Brien et Tornante Television Lauren Corrao.