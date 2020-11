Les taquineries de League of Legends pourraient indiquer une ligne de skin sur le thème de la «royauté»

Alors que le cycle de correctifs de League of Legends 2020 est presque terminé, le développeur du jeu multijoueur Riot Games a publié de nouvelles taquineries sur les réseaux sociaux pointant vers… quelque chose. On ne sait pas encore ce que signifient les brefs teasers, mais il est possible que nous puissions avoir une idée de nouveaux skins sur le chemin du jeu phare MOBA du studio.

Le premier – publié sur Twitter et inclus ci-dessous – est un clip de 15 secondes montrant cinq crêtes colorées avec un effet visuel tourbillonnant cool, et une seule phrase: «Symbole de sa royauté, l’écusson d’une reine est autant une récompense que une responsabilité! ». Comme vous pouvez le voir si vous vous dirigez vers la liste des lignes de skin existantes de League publiées jusqu’à présent, les symboles dans le teaser et les indices sur la royauté et une «crête de reine» ne semblent pas vraiment correspondre à quoi que ce soit dans le jeu jusqu’à présent .

Cependant, le teaser pourrait éventuellement être lié à une «nouvelle thématique» que Riot a mentionné vouloir publier avant la fin de 2020 dans une mise à jour de développement il y a quelques mois.

À l’époque, le studio a déclaré: «Il y a encore une nouvelle thématique que nous avons hâte de publier cette année», à côté d’une œuvre d’art montrant des conceptions de lames colorées et ornées avec différents styles de lames et de poignées incurvées – qui rappellent assez ceux présentés dans le dernier teaser:

En plus de cela, Riot a également posté un teaser sur Twitter de ce qui ressemble à une lame cassée et dorée gisant dans des débris, avec le texte: «Blesser quelqu’un assez, et ils pourraient juste te blesser en retour». Hmm. D’après ce que nous pouvons voir au milieu de la fumée, la lame ressemble assez à la forme du dessin bleu dans le teaser ci-dessus, ainsi qu’à celle vue dans cette affiche conceptuelle partagée par Riot dans le post de la feuille de route du champion de septembre de la Ligue ici. Hmm.

La signification de ces signes est loin d’être claire pour le moment avec si peu de choses à faire, mais il semble probable que nous pouvons nous attendre à ce qu’au moins l’un de ces signes soit lié à cette thématique à venir. Avec le patch 10.24 de League of Legends maintenant «verrouillé» et le dernier patch de l’année qui doit sortir cette semaine, il semble que nous découvrirons très bientôt ce que ces taquineries signifient.