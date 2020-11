Les systèmes de la BBC sont chaotiques mais pas de discrimination illégale en matière de rémunération entre les sexes, selon la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme

La BBC a été innocentée de toute discrimination salariale illégale à l’égard des femmes, mais a reçu l’ordre de «mettre de l’ordre dans sa maison» après que le chien de garde de l’égalité a constaté que les processus d’attribution des salaires du diffuseur étaient chaotiques et inadaptés à son objectif. y compris Carrie Gracie et Samira Ahmed, l’enquête de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) sur l’égalité de rémunération n’a révélé aucun acte illégal de discrimination salariale au sein de la société.Le i bulletin dernières nouvelles et analysesLa décision a déçu les femmes de la BBC qui avaient soumis des centaines Le verdict a remis en question la base sur laquelle la BBC a accordé des augmentations de salaire à plus de 700 employées depuis le début de son scandale de l’égalité salariale. La BBC peut utiliser la «reconnaissance du public» comme facteur pour décider si un présentateur doit être payé plus qu’un autre – la question au cœur de la victoire de Mme Ahmed a t un tribunal du travail, qui a conclu qu’elle aurait dû être rémunérée au même titre que Jeremy Vine pour avoir présenté des points de vue. «Ces facteurs peuvent légalement être invoqués pour justifier les différences de rémunération et nous avons accepté que ces facteurs expliquent les différences de rémunération entre les hommes et les femmes. dans ces cas », a révélé la revue.« Hypothèses stéréotypiques »« Cependant, il y a un risque que ces facteurs soient jugés subjectivement ou qu’ils dissimulent des hypothèses stéréotypées sur la valeur des hommes et des femmes et de leur travail. »Carrie Gracie est devenue une figure de proue des femmes à la BBC lorsqu’elle a démissionné pour protester contre les inégalités salariales (Photo: Dominic Lipinski / PA) Les décisions salariales étaient souvent prises arbitrairement par les managers et la BBC n’a produit aucune méthodologie écrite pour les justifier. La BBC a dû mener de nouvelles recherches pour trouver des preuves car un certain nombre de documents étaient manquants ou incomplets dans les dossiers. » Remettez-vous en ordre » Suzanne Baxter, commissaire de l’EHRC, a déclaré: pour mettre de l’ordre dans sa maison et s’assurer que les registres sont correctement tenus. »L’organe a recommandé des améliorations pour« accroître la transparence et rétablir la confiance avec les femmes au sein de l’organisation »après avoir constaté que la tenue de registres inadéquats sur la manière dont les décisions en matière de rémunération étaient prises, a conduit à« confusion et mauvaise communication »avec le personnel féminin qui se plaignait. Cela créait un risque de discrimination salariale« potentielle »à la BBC, l’organisation étant incapable de justifier la manière dont les décisions avaient été prises. La CEDH a réduit les cas de la BBC d’allégation d’égalité de rémunération. avec à 10, qu’elle a examinée en détail, ne trouvant aucune preuve de discrimination illégale dans ces pays. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations, en disant: «Nous devons travailler encore plus dur.» La BBC admet que ses pratiques historiques étaient L’enquête a révélé que la crise de l’égalité salariale a commencé lorsque Carrie Gracie a démissionné de son poste de rédactrice en chef pour la Chine dans Janua ry 2018 lorsqu’elle a appris qu’elle en rapportait des dizaines de milliers de moins que l’éditeur américain Jon Sopel. Elle a finalement reçu un paiement de 361000 £ .Miss Ahmed a affirmé qu’on lui devait près de 700000 £ d’arriérés de salaire après avoir reçu 440 £ par épisode contre 3000 £ par épisode de Vine pour Points of View.BBC Women critique EHRC Le groupe BBC Women a déclaré que c’était «profondément Un communiqué publié sur Twitter a déclaré: «La CEDH nous dit qu’elle n’a trouvé aucune infraction à la loi dans la façon dont la BBC a traité les plaintes salariales – cela ne résout pas le problème systémique de l’inégalité de rémunération suggéré par les centaines d’augmentations salariales. et les règlements que la BBC a accordés aux femmes. En savoir plus D’abord Carrie Gracie, maintenant Carole Cadwalladr: la BBC échoue aux femmes «Sur plus de 1000 plaintes, l’EHRC n’a examiné en profondeur que 10 cas et a accepté les excuses de la BBC pour expliquer pourquoi il ne s’agissait pas« vraisemblablement »de cas d’égalité de rémunération. »« Nous nous demandons pourquoi l’EHRC a réduit les cas d’égalité de rémunération qu’elle sait que la BBC a été forcée de régler. De nouvelles affaires sont en cours et les femmes se dirigent toujours vers les tribunaux. Nous continuons à nous battre. »

